Gloria Estefan confiesa que pasa "miedo" como latina en EEUU: "Yo llevo viviendo muchos años allá y nunca he visto algo así"

La cantante Gloria Estefan ha sido la invitada de este jueves en El Hormiguero, acudiendo al programa presentado por Pablo Motos para presentar sus nuevos proyectos, entre los que se encuentra el concierto gratuito que ofrecerá en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad.

Nada más empezar la entrevista, la cantante, de origen cubano, ha reivindicado ser latina y la importancia de la unión de todos los países hispanos, lo que la ha hecho llevarse todos los aplausos del público.

Respecto a este tema, el presentador Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle a la artista qué significa hoy ser latino en Estados Unidos "con la segunda de Donald Trump", haciendo referencia a los comentarios racistas del gobierno estadounidense.

"Ay, interpreta mi silencio. Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Yo ando con mi tarjeta de pasaporte por si acaso me vayan a escuchar hablando español y vaya a pasar alguna locura. Eso sería algo increíble, ¿no?", ha contestado la artista, mezclando la crítica con el humor.

"Que me arresten por hablar español. ¿Te imaginas? Pero ojalá que no llegue a eso. Pero sí me asusta un poco. Hay que tener siempre la inmigración legal y organizada, a eso nadie dice que no, pero ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños... eso me da miedo.", ha comentado la cantante.

"Yo llevo viviendo muchos años allá y nunca he visto algo así", ha asegurado Estefan, quien ha mencionado también que el otro día el cantante Bad Bunny ha anunciado que no hará la parte de su gira que iba a hacer en el país.

"Quitó allí parte de la gira por miedo a que a la salida de los conciertos se produjesen redadas. Sí, señor. ¡Pero ahora mira, va a cantar en el Super Bowl Bad Bunny! Dale, Benito, qué bueno. Toma, feliz por ti", ha concluido la artsta cubana.