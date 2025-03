Una estadounidense da una lección cuando le dicen que la sanidad en España no es gratis porque hay impuestos

Una ciudadana estadounidense que vive en Barcelona ha dado una potente respuesta a un usuario que le recordó que la sanidad en España tampoco es gratis, ya que se financia con los impuestos de todos, después de que ella alabase la atención que recibió tras caerse por las escaleras.

En un vídeo en TikTok, la usuaria, @christinaadavis, destacaba que la sanidad española le había dado una atención excelente tras su percance y aplaudía que, a diferencia de lo que pasa en su país, no tuvo que pagar nada.

Tras eso, un usuario le recordó que la sanidad en España no es gratis tampoco porque paga impuestos. Así que ella ha respondido tajante: "Por supuesto que no es gratis, todos pagamos nuestros impuestos. Por supuesto, no estoy diciendo que la atención médica sea completamente gratuita. Pero no di dinero para recibir esa atención increíble, aunque sale de mis impuestos".

"Además, hay una gran diferencia entre vivir en España, pagando impuestos y luego tener una atención médica que sale de eso, y vivir en Estados Unidos, donde aunque pagas impuestos también pagas mensualmente un seguro que eran de 400 dólares al mes cuando vivía allí hace años y luego pagas también un copago, que es un cargo sólo por ver al médico, por ir a un hospital o a urgencias y eso pue ir de los 50 a los 350 dólares dependiendo del seguro que elegiste", explica.

"Y luego también te llega una factura después de tu atención completa y ni siquiera sabes lo que va a ser hasta que abres la carta, y podrían ser miles de dólares. Así que hay una gran gran gran diferencia entre pagar tus impuestos y ver que estás obteniendo algo de eso a pagar tus impuestos pagando una prima mensual con seguro, pagando copago y todavía teniendo una factura al final", insiste.

"Así que por supuesto que la atención médica no es completamente gratuita, pero pagar impuestos obteniendo algo de eso es mucho mejor que cuando pagas todo eso en Estados Unidos y todavía te llega una increíble factura al final. Por lo que es un gran avance respecto a EEUU", avisa.