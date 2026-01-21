Una estadounidense se va de intercambio 6 meses a España y decide, al final, quedarse a vivir: la razón empieza a ser la norma

La creadora de contenido estadounidense Tati se mudó a España en la que, supuestamente, iba a estar solo seis meses por un programa de intercambio. De ahí su nombre en redes sociales, @Tati_in_spain, porque se ha acabado enamorando del país y, poco antes de volver, decidió quedarse a vivir permanentemente.

Las razones son dos: por lo que está pasando en Estados Unidos y por cómo se siente al estar en España. "Al principio solo iba a estar en España para seis meses para hacer un programa tipo intercambio, enseñando inglés, y quería hacerlo por muchas razones", ha expresado al principio del vídeo.

"Para aprender español".

"Para conocer la cultura española, que me parece muy bonita".

El problema de Estados Unidos

Actualmente, Tati ve a su país en problemas y pasando un momento "muy duro, muy feo". El poco tiempo que estuvo en España le permitió darse cuenta de lo mucho que le gustaba y de lo bueno que sería para ella que su estancia fuera permanente.

"Hostia, no quiero volver a mi país, me he enamorado de la cultura española, y, además, estoy con un chico español, mi novio", ha rematado la joven estadounidense.

En cuanto a reacciones, una de las más destacadas ha sido la del usuario Iván, que ha puesto en valor algunos aspectos de la cultura estadounidense. "Yo, honestamente, os deseo lo mejor, no tienes que avergonzarte de tu cultura. La música estadounidense, por ejemplo, es maravillosa, es parte de vuestra cultura, y ha marcado muchas generaciones".

"Y muchas otras cosas más, como todo el arte audiovisual, la tecnología, etc. Las élites o los políticos, muchas veces, no representan del todo a la población de cada país", ha añadido el usuario.

Lo que ha aprendido de la cultura española

En un vídeo anterior, en el que ha revelado que lleva ya un año viviendo en España, ha enumerado algunos de los aspectos que ha aprendido de la cultura española.