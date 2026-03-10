Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María, española, se va de intercambio a EEUU y cuenta la mayor "burrada" que le han dicho allí sobre España: tiene tela cómo nos ven

Para que se caiga el alma a los pies. 

Una bandera de Estados Unidos, junto a la publicación de @mariaaparisii.GETTY / TIKTOK-@mariaaparisii.

Es una cosa bien conocida que muchos estadounidenses creen que España está en México o que, directamente, los españoles somos mexicanos. Lo saben bien (y lo sufren) todos aquellos que han vivido alguna temporada más o menos larga allí. 

Es el caso de, por ejemplo, la usuaria de TikTok @mariaaparisii, que ha contado algunas de las "mayores burradas" que le han dicho en Estados Unidos durante el año de intercambio que ha estado allí.

Quizá la que más llama la atención es la primera debido a lo que se desprende de ella: muchos en Estados Unidos creen que vivimos en otro sigli. "Oye, ¿y en España tenéis coches? No cariño, no, vamos a caballo", dice la usuaria.

Hasta una bandera de México en casa

A partir de ahí, según cuenta, llega el derroche de la confusión de España y México. "Después de un partido de básquetbol nos vamos a un restaurante mexicano y me dicen: 'María, estarás súper contenta, vas a comer comida de tu país", explica antes de mostrar que tiene una bandera de México en su casa.

"Os preguntaréis: '¿Por qué tienes una bandera mexicana? Bueno, pues porque por las coñas, ya al final, me compraron una porque, de tantas veces que me habían confundido con mexicana, dijeron: Bueno, pues...'. Y yo la guardo con mucho cariño", cuenta.

"Y lo mismo pasaba en el TacoBell: '¡María, qué guay, vamos a comer tacos!'. Perfecto, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te ponga un pin y una chapa?", relata antes de subrayar algo importante: "No todo el mundo era así, pero la verdad es que las preguntitas que me hacían eran dignas de en-mar-car. Pero yo bien contenta con mi bandera mexicana".

Preguntas delirantes

También señala otras preguntas surrealistas que le hicieron:

  • "¿El agua es potable en España?"
  • "María, ¿y cómo llegaste aquí?"
  • "¿Vienes de Europa? Yo también estuve allí de vacaciones una vez'. '¿Dónde en Europa?' 'En Europa'.
