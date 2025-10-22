Una exbanquera avisa de un importante cambio en las nóminas de los trabajadores para este mes de octubre

La exbanquera Montse Cepedosa, con más de 27 años de experiencia en banca, 17 como directora de oficina, ha dado una buena noticia a los trabajadores para este mes de octubre.

Tal y como pone en su web, Cepedosa es fundadora de MC Group, es Top Voice en Finanzas en LinkedIn y "una de las expertas en hipotecas más reconocidas de España". Además, asesora a particulares en la negociación y gestión de su hipoteca.

Ahora, Cepedosa, certificada para asesoramiento financiero MiFID y gestión patrimonial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha dado una muy buena noticia en su perfil de TikTok, donde tiene más de 160.000 seguidores.

Este mes de octubre los trabajadores cobrarán la nómina, con carácter general, entre uno o dos días antes debido a una nueva normativa de la Unión Europea.

"Este mes la nómina te caerá entre uno y dos días antes", ha informado la exbanquera, que se ha referido a la normativa europea del pasado 9 de octubre que expone que "todas las transferencias tienen que tardar 10 segundos", incluidas las que las empresas hacen a la cuenta de los empleados para pagarles el salario.

Según ha explicado, esto se aplicará tanto en fin de semana como en festivo: "Ya no sirve eso de que te hagan la transferencia, el viernes y tú no la recibas hasta el lunes. La recibirás el mismo día y funciona 24/7".

Por qué afecta directamente a tu nómina

El pasado 9 de octubre entró en vigor la obligación para todas las entidades bancarias de Europa de ofrecer a todos sus usuarios un servicio de transferencias inmediatas. Todo se debe al cumplimiento del Reglamento europeo 2024/886 que establece la obligatoriedad de prestar un servicio de transferencias inmediatas a todos los bancos europeos.

El objetivo de esta medida, según el reglamento, es aumentar la aceptación de este tipo de transferencias: "Los proveedores de servicios de pago que ofrezcan a sus usuarios de servicios de pago un servicio de pago para el envío y recepción de transferencias deberán ofrecer a todos sus usuarios de servicios de pago un servicio de pago para el envío y la recepción de transferencias inmediatas".

"Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a ordenantes y beneficiarios en relación con el envío y la recepción de transferencias inmediatas no serán superiores a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios de pago en relación con el envío y la recepción de otras transferencias de tipo equivalente", dice el Reglamento 2024/886.

De hecho, como explica El Economista, el reglamento fue aprobado a finales de 2024, pero no conllevó la obligación inmediata y se concedió a las entidades un periodo de gracia para adaptarse a la normativa.

Las primeras afectadas por el reglamento fueron las entidades radicadas en países que no perteneciesen en la zona euro, que tuvieron que ofrecer estos servicios desde el pasado 9 de enero. Los de la zona Euro han tenido nueve meses más que el resto. Un plazo que ha terminado este jueves.