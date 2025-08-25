Una experta en buceo enseña cuál es el mejor producto de Decathlon para hacer snorkel

La creadora de contenido y especialista en buceo @hippie.domaris ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es el producto de Decathlon que mejor funciona para poder hacer snorkel.

"25 euros por la cagada esta que os ponéis todos y que no vale para nada. ¿Cuál debéis comprar?", ha comenzado diciendo la tiktoker al inicio del vídeo, enseñando una de las caretas más compradas del verano.

"Enfrente tenemos esta otra por 10 euros que fijaros, es puro plástico. 10 euros. ¡No vale para nada! Solo se empaña. Realmente solo puedes tirarla a la basura. Plástico", ha asegurado la especialista.

"Entonces, ¿cuál compras? Pues justo al lado tienes otra versión por dos euros más que es de cristal templado. Esta es perfecta. Fijaros bien en el sonido", ha comentado, tocando con las uñas la parte transparente de las gafas.

"Esta es de cristal templado, es perfecto. Siempre tienes que pillar una máscara de cristal templado para poder quemarla y solo vale dos euros más", ha puntualizado la usuaria.

"Pero ¿y qué pasa si se te sigue empañando? Lo primero de todo es que no puedes comprar una máscara de plástico, ¡siempre se va a empañar! Hay que comprar una de cristal templado", ha añadido la experta.

"Hace falta un mechero. Y literalmente cuando digo quemarla me refiero a quemarla. Toda tiene que ponerse de color negro, así que no os preocupéis si el cristal se pone de color oscuro, hay que tener cuidado con no quemar esto", ha detallado, haciendo referencia a la goma que recubre el cristal.

"Si después de eso se sigue empañando, siempre está bien antes de entrar en el agua echarle un poquito de Fairy o un poquito de champú o un poquito de gel, algo así", ha comentado la creadora de contenido.

"Y cuando lo tengas, ¡esto ya no se empaña! Así que vamos a entrar al agua y os lo voy a enseñar para que veáis como nos", ha concluido la tiktoker, haciendo una demostración.