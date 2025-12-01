Una experta cocinera italiana lo tiene claro: no hagas esto con los tomates

La vida moderna avanza a un ritmo criminal, pero hay tradiciones capaces de parar el reloj. Entre ellas, una cosa tan simple como un tomate en condiciones. Por eso este vídeo de El Fogón de Palo —publicado originalmente por @chefrobertaofficial— ha encendido a las redes: porque toca justo donde más nos duele, en ese gesto cotidiano que hacemos “sin pensar” y que, según la protagonista, destroza medio plato antes de encender el fogón.

La que levanta la ceja en el vídeo es Roberta, la cocinera italiana detrás de @chefrobertaofficial. Habla con esa mezcla de calma y resignación que solo se consigue después de ver demasiados atentados gastronómicos sin posibilidad de apelación.

Roberta mira a cámara y lanza el aviso sin rodeos: “Nunca ponga el tomate en la nevera.” No hay suspense. A partir de ahí desglosa el drama: explica que el frío “cambia su estructura interna”, hace que pierda aroma, textura y sabor y convierte lo que debería “dar dita al plato” en algo insípido.

Añade que el tomate es un fruto sensible, dotado de una enzima que sigue trabajando después de la cosecha, pero que “en el frío esta enzima se detiene y la textura se vuelve alinosa y aguada”. Para ella, el sabor empieza antes de cocinar: conservar bien los ingredientes es el verdadero primer paso del plato.

Y cierra con su parte promocional sin disimulo: en su libro digital enseña “la auténtica cocina italiana” y quien quiera probarla en persona puede hacerlo en su restaurante en Roma, Roma Costa Rica Santosero.

Al final, su mensaje es el que es: si el tomate te sabe a nada, quizá el problema no es el tomate. Es tu nevera. Y si lo dice una italiana con tablas, lo mejor es hacerle caso y dejar al pobre tomate viviendo a temperatura ambiente.