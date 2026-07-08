La foto de familia de la OTAN deja esta escena entre Pedro Sánchez y Donald Trump: ni hecho adrede sale así 

Los principales líderes mundiales están en estos momentos en Turquía en una movidita cumbre de la OTAN donde España ya se ha llevado un rapapolvo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el gasto en Defensa.

"Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. Son hostiles y ya veremos cómo de hostiles son cuando llamen y nos digan: 'Por favor, por favor, señor... Queremos comerciar con ustedes'. Van a dejar de hacerlo. No quiero comerciar con ellos", ha afirmado Trump en presencia del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que no ha dicho ni media palabra.

Antes, Trump ha afirmado que España es una "causa perdida" por no querer destinar el 5% del PIB al gasto en Defensa.

Desde el Gobierno de España han señalado que reciben "con tranquilidad y normalidad" sus últimas declaraciones. "La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", señalan fuentes de Moncloa recogidas por este medio. Y cree que esa "magnífica relación" se extiende también al ámbito social y cultural. "No es nuestra intención que eso cambie", han señalado.

La foto de familia

Cosas del destino, en la mañana del miércoles, todos los líderes presentes en la cumbre han posado en la clásica foto de familia y Donald Trump y Pedro Sánchez estaban casi casi al lado.

Además, como recoge el periodista Sandro Pozzi, parece que Mark Rutte es el único que sonríe en esta foto de familia donde, además de la llamativa corbata amarilla de Trump, llaman la atención las gafas de sol del primer ministro francés, Emanuelle Macron.