Patricia Ruiz, de UGT, avisa a Feijóo: "Quien no pueda permitirse la merma salarial por la baja irá a trabajar, pero empeorará su salud y desembocará en una baja de mayor duración"

La propuesta de Feijóo sobre las bajas laborales no ha pasado desapercibida. El líder del PP pretende eliminar los complementos de los convenios colectivos. Es decir, que la mayoría de trabajadores en esta situación cobren menos.

Núñez Feijóo cree que estos complementos salariales funcionan a modo de incentivo, y que en caso de no existir descenderían las bajas médicas. Este pensamiento va en la línea de lo que ya ha indicado en alguna ocasión el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Es un cáncer que no podemos pagar"; así definió el líder de la oposición el incremento de las bajas laborales. Unas palabras desafortunadas que han criticado miembros del Gobierno como Óscar Puente o Pedro Sánchez.

"Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha declarado el presidente del Gobierno. "Me parece un ejercicio de honestidad impropio de él. Para que nadie se llame a engaños", ha advertido el ministro de Transportes.

Desde los sindicatos también se han mostrado bastante críticos con la idea del líder popular. El HuffPost ha hablado con la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz Martínez, que explica el motivo por el que la propuesta de Feijóo puede provocar el efecto contrario.

La medida de Feijóo puede provocar bajas más largas

Ruiz Martínez asegura que los complementos de los convenios no suponen incentivo alguno. Defiende que el aumento de las bajas se debe a "las condiciones laborales, la falta de desconexión, las cargas de trabajo y el estrés que sufren los trabajadores". También señala a la degradación de la sanidad pública como motivo. "Y Feijóo no va a reforzarla ni a reducir las listas de espera, solo habla de hacer más daño a las personas que están enfermas", añade.

Aún así, Ruiz Martínez no descarta que algún trabajador opte por descartar una baja debido a la reducción salarial. Y esto acabará provocando lo contrario de lo que buscan el PP y la patronal: "Quien no pueda permitirse la merma salarial por la baja irá a trabajar, pero empeorará su salud y desembocará en una baja de mayor duración", subraya.

La secretaria de Salud Laboral de UGT también cree que la eliminación de los complementos en los convenios colectivos "traerá más precariedad", y que se trata de "un ataque directo contra el diálogo social".