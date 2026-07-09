Qué es Bigger Splash y por qué Arde Bogotá ha decidido dar la sorpresa en la temporada de festivales

La temporada de festivales se encuentra ya a pleno rendimiento en un fin de semana en el que se enfrentan dos de las grandes citas nacionales: el MadCool Festival en Madrid y el BBK Live en Bilbao. En el primero, nombres como Foo Fighters, Kings of Leon, Florence + The Machine, Lorde, Twenty One Pilots o Pulp, mientras que la segunda cita reúne a nombres como Calvin Harris, Robbie Williams, Idles, Dellafuente o Lilly Allen.

Sin embargo, filas más abajo de los grandes nombres del cartel se encontraba un grupo desconocido para el público: Bigger Splash. Podría ser un grupo emergente de punk británico que siguiera la estela de Turnstile o los nuevos nombres de un pop rock barroco como el de The Last Dinner Party. Sin embargo, la respuesta estaba mucho más cerca.

Este miércoles se desveló el pastel en el MadCool cuando, a la hora programada para este grupo, se subieron al escenario los componentes de Arde Bogotá generando sorpresa entre los asistentes, aunque algunas filtraciones habían roto con el "efecto sorpresa" entre parte del público.

El grupo ya había ido dando algunas pistas de este nuevo nombre en un vídeo promocional en el que aparece un técnico ficticio de una empresa llamada MCGS, en teoría encargada de crear túneles para submarinos y submarinos, hablaba de un error en fabricación llamado "Bigger Splash".

Ese ha sido el nombre de su segundo single, presentado precisamente este miércoles, un homenaje a la pintura del británico David Hockney, un cuadro que representa al puro estilo del pintor una piscina junto a una gran casa con un chapoteo provocado por una figura invisible que, aparentemente, acaba de saltar desde un trampolín.

¿Un mayor impacto? Toda una estrategia de marketing volviendo al pequeño escenario

Sin embargo, Bigger Splash se suele utilizar también en el argot de los negocios y la cultura para referirse a generar una "gran sensación" o tener impacto en un mercado o evento determinado.

De hecho, esta estrategia de marketing ha generado una sensación inesperada en el grupo, que ya ha cosechado notables éxitos en la escena indie española y los ha situado como uno de los referentes del género. No obstante, aunque Arde Bogotá fue el cabeza de cartel de dos grandes festivales en 2025 y hasta siete grandes eventos en 2024 (todo ello sin tener en cuenta festivales pequeños o medianos), con esta nueva estrategia se han vuelto a subir en uno de los escenarios emergentes.

En el MadCool lo hicieron en el escenario Mahou Reserva, destinado a artistas emergentes como la banda británica Hot Milk o la cantante y productora española Hoonine.

Para el Bilbao BBK Live, con este misterio ya resuelto, el grupo mantiene su nombre en el cartel, pero sí que actuarán en uno de los escenarios principales, el Nagusia. Pero sí lo hará a una hora propia de grupo emergente o, al menos, no tan popular como podría ser Arde Bogotá, a las 18:00h.

Esta estrategia sigue la estela de otras iniciativas de grupos como Ginebras o incluso La M.O.D.A, que han optado en los últimos años por hacer fechas en salas o una gira exclusiva de salas en lugar de grandes recintos como el Movistar Arena, a pesar de tener la capacidad para poder llenarlo.