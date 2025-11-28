Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en protocolo explica por qué en los hoteles caros no se dice "que aproveche": es "de pobres"
Una experta en protocolo explica por qué en los hoteles caros no se dice "que aproveche": es "de pobres"

Mar Casas, experta en protocolo, ha contado por qué. 

Álvaro Palazón
Mesa de comedor en el restaurante de lujo.Getty Images

Mar Casas, experta en protocolo y comunicación y autora del libro La Fiesta de la Mesa ha estado en El podcast del Webpositer y ha dejado alguna que otra reflexión que ha dado que hablar en TikTok. 

La experta ha comentado que en los hoteles caros, los de lujo, los trabajadores de los restaurantes no dicen "que aproveche" porque, en resumen, es una expresión "de pobres". 

"No se dice que aproveche. Que aproveche es una expresión que se empezó a usar en la Guerra Civil española cuando no había casi alimentos y la gente aprovechaba tres veces el puerro que ha hervido en la olla", ha señalado. 

Ha añadido Casas que se usaba la expresión "que aproveche" cuando "te comías algo que no era casi comestible": "Hoy en día es una expresión dicha para pobres. En hoteles de muchísimo nivel no se dice. Nadie te va a decir que aproveche".  

Según la experta, en este tipo de lugares lo que se suele decir es "que disfrute", "que le guste" o simplemente no te dirán nada. 

Ha generado controversia

En TikTok, donde se ha publicado el vídeo, estas palabras de Mar Casas han generado controversia y muchos han señalado que van a seguir usando esa expresión porque están acostumbrados. 

"El 'que aproveche' es uno de los mejores gestos que tenemos en España y de las pocas cortesías que siguen vigentes. No pienso abandonarlo nunca", señala una persona en comentarios. 

Por el contrario, otra persona añade: "A mí me molesta estar comiendo y que pasen desconocidos y me digan "que aproveche" me parece más de mala educación que otra cosa, me están interrumpiendo porque les tengo que dar las gracias. No me gusta nada esta expresión". 

Una persona que trabaja en hostelería añade: "Para mí es muy maleducado. Estás comiendo y te obliga a responder". 

