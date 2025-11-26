Una experta ve aquí una "lección de protocolo, etiqueta y cortesía" de Felipe VI: Letizia lo repite poco después

La reconocida experta en protocolo, imagen, comunicación y eventos Diana Rubio ha puesto sus ojos entrenados en los actos que han tenido este miércoles los reyes de España.

Felipe y Letizia han recibido con honores y desde el Palacio Real de Madrid al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender.

Este encuentro entre jefes de Estado consta de varias reuniones, durará hasta el próximo 28 de noviembre y servirá para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales de ambos países.

Además, los expertos en Casa Real y fans de la monarquía están de enhorabuena porque en la noche del miércoles tendrá lugar la tradicional cena de gala ofrecida por los Reyes a sus invitados quien sabe si con tiara real y con alguna joya de las que acostumbra a sacar Letizia para las ocasiones especiales y que tanto gusta a los medios especializados.

Pero, sin duda, uno de los momentos que más ha llamado la atención de la recepción al dirigente alemán y su esposa ha sido justo antes de que llegasen al Palacio Real de Madrid.

La experta en protocolo Diana Rubio, autora del libro Protocolo para Millennials, ha reparado en lo que ha hecho el rey y lo ha definido como "una lección de protocolo, etiqueta y cortesía".

"En menos de dos minutos, una lección de protocolo, etiqueta y cortesía. Ojo al gesto del Rey: en cuanto ve que los invitados bajan del coche sin abrigo, él se lo quita también. Un detalle que la Reina repite justo antes de sonar el himno. Pequeños gestos que dicen mucho", ha afirmado.

En el vídeo se puede ver cómo el rey, ataviado con un abrigo largo, propio del tiempo otoñal frío de Madrid, entrega la prenda a una persona de protocolo. Después, antes de que suene el himno de España, la reina hace lo mismo.