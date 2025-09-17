Una experta en protocolo pone la lupa en lo que hace Trump durante su visita a Windsor: "¿Para qué lo invitáis?"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania Trump, ha visitado a la familia real británica en el Castillo de Windsor. Han sido acompañados por los reyes Carlos y Camila, pero se ha llevado todos los focos para la experta en protocolo, Patrycia Centeno, por sus múltiples faltas.

"Las previsibles faltas de protocolo de Donald Trump en el castillo de Windsor. Si ya sabéis cómo es, ¿para qué lo invitáis?", ha preguntado con ironía al principio del hilo de X que le ha dedicado.

Lo primero que ha mencionado es su falta de puntualidad, tachándola de muy grave, especialmente cuando se trata de británicos: "Está claro que el estadounidense desconoce la puntualidad británica. Hoy, el impresentable de Trump, ha llegado 21 minutos tarde. Aquí, Carlos mirando por la ventana si aparecía el helicóptero de su invitado".

"En 2019, Trump llegó 10 minutos tarde a su cita con Isabel II. Poco acostumbrada a la impuntualidad, la reina empezó a impacientarse—no paró de mirar el reloj—pero aguantó de pie a sus 92 años", ha recordado la experta.

No ha dudado en comentar la escena en la que Trump y Carlos III han pasado revistas: "A sabiendas de que el presidente se pasa el protocolo por el forro, Carlos III ha dejado que Trump se adelantara al pasar revista a las tropas. Pero luego le ha tenido que indicar que tirara. ¡Arre!".

Ha señalado, discretamente, que Trump ha vuelto a faltar el protocolo al no evitar tocar a los reyes y miembros reales: "A ellos les pertenece mayor espacio personal: majestades, altezas".

Al saludar a Kate... Centeno ha recordado lo que hizo Trump hace unos años: "Le ha dicho que era 'preciosa', hace unos años escribió un tuit en el que la tildó de 'tonta' por hacer toples en un yate y acabar en las portadas de las revistas".

"Las parejas de la casa real británica no tienen permitido las muestras de cariño en público—como tomarse de la mano—. Melania suplicando que esa rigidez se imponga en la Casa Blanca", ha explicado. A la esposa de Trump le ha dado un importante recado: "El vestido con cinturón rosa para una cena de Estado va a traer cola".