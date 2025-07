Una experta señala sin dudar cuál es la mejor marca de agua del súper para hacer el café en casa

La usuaria de TikTok @eirascheper, especializada en el sector del café, ha explicado cuál es el mejor agua del supermercado para hacer café en casa y ha argumentando y razonado su elección.

"El ingrediente más importante cuando preparas café, de hecho, no es el café. Es el agua. Muchas veces te pasa que quizá te compras un café carísimo en una cafetería que es buenísima, el barista te lo ha preparado súper bien, te encanta. Luego vas a tu casa, lo preparas exactamente igual como te han dicho y dices: este café está malo porque no me está sabiendo igual de bien", señala.

Lo más probable, dice, es que eso se deba al agua con que se elabora "porque tienes que pensar que, al final, en esta taza el 98% de lo que hay dentro es agua": "El café es un 2% de lo que hay aquí dentro. Cuando tú preparas café, al final lo que estás preparando es un extracto, no estás bebiéndote realmente el café como tal, sino que lo que estás haciendo es agua con cosas disueltas en ella".

"El agua, al final, se encarga de arrastrar los solubles el café molido para sacarle los sabores y esto lo hace por fases. En la primera fase va a sacarle los ácidos porque son los más fáciles de extraer, luego saca los aceites y los azúcares, que son los que le dan el dulzor, el cuerpo, y con e punto ese equilibrado que nos gusta del café y lo último, porque es lo más difícil de extraer, es el amargor y la cafeína. Tú lo que quieres es que la taza no esté ni demasiado ácida ni demasiado amarga, equilibrada", explica.

Por eso insiste en la importancia del agua, "porque puede tener más o menos fuerza según la mineralización que tenga para extraer más o menos, o puede estar tan saturada de minerales que te aplane completamente el sabor del café y no notes nada porque hay demasiadas minerales".

Dicho eso entra en materia y dice que Bezoya "es un agua que tiene muy poca fuerza para extraer, por lo que "los cafés te van a salir muy planos, muy aguados".

En cuanto a Viladrau explica que es un "agua que no es ni muy blanda ni muy dura, te saca cafés dulces, te saca cafés extraídos, equilibrados". "Es el agua perfecta. Si no quieres pensar mucho y coger una gua y quedarte con esa para siempre, esta es una buena opción o el equivalente de esta donde tú vivas".

Sobre Lanjarón dice que "es bastante dura, extrae demasiado el amargor, mata la acidez, es como que sólo te saca lo malo".

"Solán de Cabas es muy bonita y muy elegante, pero lo peor que puedes escoger para tu café. Es un agua muy dura, con muchísimo bicarbonato. Te va a sacar cafés planos, amargos y sin vida", sentencia.

Dicho eso, subraya que ella hace a veces combinaciones de agua, pero admite que únicamente lo lleva a cabo para competiciones. Por ejemplo, dice que en una tenía un café al que quería matarle un poquito los ácidos y mezcló Bezoya y Lanjarón.