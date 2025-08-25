Una familia de California se muda a San Sebastián y la CNN recoge lo que se han encontrado

En verano, la prensa extranjera tiene el foco puesto en España debido a la gran cantidad de turista de todos los países que vienen a visitarla. De hecho, los hay que acaban tan enamorados que se acaban quedando.

El medio Focus.de se ha hecho eco de la decisión vital que ha tomado una familia de California (EEUU) con tres hijos que ha decidido mudarse a España, concretamente a San Sebastián.

Ha sido la CNN quien se ha hecho eco de esta noticia y quien ha recogido las palabras de la psicóloga Colleen Crowley, mujer que tomó la iniciativa de pasar de Estados Unidos a España junto a su marido, sus tres hijos y su madre de 80 años.

"Todos estamos mucho más felices, deberíamos haberlo hecho antes", ha dicho Crowley a la CNN.

Según han explicado, han pasado de vivir en un enclave costero de Santa Bárbara a la ciudad vasca pasando antes por Mallorca. Del País Vasco, ha señalado, lo que más le ha gustado es el acceso a la naturaleza y el ritmo de vida "tranquilo": "Después de dos días, supimos que habíamos encontrado el lugar ideal".

Llegaron a España tras la pandemia y justo después de la graduación de su hija mayor. Desde entonces no han vuelto a Estados Unidos y disfrutan de la sanidad pública española, algo desconocido para ellos.

"Mi hijo de 16 años me dijo hace un año: 'A veces siento que mi vida apenas ha comenzado desde que me mudé al extranjero'", ha explicado la psicóloga al citado medio.