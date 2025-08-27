Una familia se cuela en el recinto de los lobos de Cabárceno (Cantabria) y desata la polémica: "Luego será culpa del animal"

Polémica en el Parque Natural de Cabárceno de Cantabria. El cantante Xtrauss, ha compartido a través de su TikTok un vídeo en el que se observa como una familia se cuela en el recinto de los lobos para observarlos más de cerca. En la publicación, que se ha hecho rápidamente viral, se puede ver como el animal merodea muy cerca de estos individuos.

Tal y como el artista relata en su publicación, que ha alcanzado los 10.000 Me Gusta, el lobo merodea cerca de los visitantes, puesto que "no es un lugar normal donde se puedan subir para ver los animales". "Es una maldita barbaridad", asegura. "Ósea, literalmente ahora mismo tropiezan y se caen dentro de la instalación de los lobos. No sé como no hay más accidentes en el parque", explica.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "Tenemos una falta de educación y de civismo en España. No nos tomamos en serio las normas", critica un internauta. "He trabajado en el parque y mucha gente va en contra de todo lo que se dice y no entiende que no se puede hacer lo que te dé la gana", asevera una extrabajadora. "Luego será culpa del animal".

Muchos otros han mostrado una actitud crítica con la gestión del parque natural. "Me dan pena los animales. La última vez que fui había leones famélicos", dice un usuario. "Cabárceno es un zoo más con intereses económicos", asegura otro.

El cantante hace un inciso en su vídeo para hacer un recordatorio. Según cuenta, en 2014, el parque cántabro sacrificó a ocho lobos adultos, "presuntamente tras una pelea en la que murieron otros tres lobos y sus crías". En el momento, múltiples organizaciones denunciaron la "mala gestión" de los animales