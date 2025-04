Una farmacéutica recomienda tener esto en la mesita a los que se despiertan a mitad de la noche

Despertarse en mitad de la noche no es plato de buen gusto para nadie, por ello, una farmacéutica ha hecho una recomendación en TikTok a aquellos que padezcan este problema: tener en la mesita de noche un spray de melatonina.

"Si te sueles despertar en mitad de la noche y te cuesta mucho volver a dormirte tienes que probar esta melatonina en spray. Un truco es tenerla en la mesita de noche y cuando te despiertes te pones dos pulsaciones debajo de la lengua", ha explicado.

Ha añadido que es "súper eficaz" porque te hace coger el sueño rápido "ya que no tiene que absorberse vía estómago ya que va directamente al cerebro, que es donde tiene que hacer su función".

En los comentarios ha ido respondiendo alguna duda. Por ejemplo, una dice: "Yo las veces que tomo melatonina me da náuseas y tengo pesadillas. No sé si es algo normal pero prefiero no tomarla".

A lo que responde: "Hay personas a las que les pasa lo de las pesadillas….pronto hago otro vídeo con alternativas para dormir sin melatonina!".