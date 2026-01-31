Robots de 40.000 euros y pañales con wifi: así es la revolución tecnológica que ya cuida a los ancianos en Francia

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en el mundo para quedarse. A veces, las innovaciones más importantes no se encuentran en las grandes corporaciones empresariales, sino en lugares inesperados. Según publica el canal televisivo France 3, la residencia Jasmins de Cabrol, al sur de ese país, ha estrenado un nuevo sistema capaz de detectar si ocurre algo anormal en el dormitorio de un anciano a través de sensores capaces de distinguir una conversación normal o una emergencia. La alerta se activa en los teléfonos móviles de los auxiliares.

Célia Gaillot, auxiliar de enfermería y referente en el uso de la IA, bautizada como Orikio, cuenta la historia de una anciana de 95 años que reside en el lugar. Una noche se desmayó y cayó en el suelo de su habitación. "El sistema Orikio nos permitió alertarnos mutuamente y pudimos venir de inmediato para que no se quedara mucho tiempo en tierra", asegura la profesional.

Un sistema "esencial"

Tal y como reza la publicación, esta innovadora tecnología para proteger el bienestar de los residentes se ha instalado en un total de 80 habitaciones. Su coste: 2.500 euros por persona. Así, el sistema funciona las 24 horas del día y también recoge datos importantes para el seguimiento de las personas mayores, como el número de llamadas de socorro al mes, la calidad del sueño o cualquier llanto o gemido.

"Hoy en día, no podríamos prescindir de él, tranquiliza enormemente a nuestros equipos. Trabajan en completa serenidad y también permite que los residentes y sus familias se sientan seguros", asegura Anne-Daphnée Brice, directora de la residencia de ancianos francesa. Ella misma asegura que se ha vuelto "esencial".

Robots humanoides

Francia ha puesto disposición de sus mayores algunos robots humanoides que tienen la capacidad de ayudar a los ancianos en sus necesidades fisiológicas y emocionales. Se trata de Miroka, creado por la empresa francesa Enchanted Tools, con un valor de 40.000 euros. Está previsto incorporarse al personal de una residencia para personas mayores autónomas en Sospel, también en el sur de Francia, el próximo mes de abril.

Según la información consultada, el robot crea vínculos sociales hablando y jugando con las personas mayores. También puede transportar objetos pequeños de hasta tres kilos y alertar a los servicios de emergencia en caso de problema gracias al wifi integrado. "En su inauguración del pasado diciembre, todos quedaron impresionados por sus capacidades".