El doctor Ripoll, traumatólogo, sobre las molestias de Alcaraz en Australia: "El órgano más importante del deportista es el cerebro"

El prestigioso doctor Pedro Luis Ripoll, reputado traumatólogo, miembro de la Comisión Médico-Científica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y consultor de clubes deportivos internacionales, ha hablado en el Canal 24 Horas de las molestias que Carlos Alcaraz logró superar en las semifinales del Open de Australia, ante Zverev.

"Alcaraz tuvo una serie, un conjunto de circunstancias que produjeron estos calambres y agarrotamiento muscular. El principal es la fatiga neuromuscular, que tiene dos componentes. El nervioso, que el cerebro emite con menos potencia las señales necesarias para que el músculo se contraiga. Y segundo, es la fatiga muscular. Es decir, se produce un agotamiento del calcio, de las fuentes energéticas del músculo", ha contado.

El doctor Ripoll ha asegurado que estos dos factores son "los que más trascendencia tienen para que el deportista tenga una situación como la que vimos". "Superarlo, extraordinariamente, gracias a su mentalidad", ha destacado.

Respecto a los motivos por los que le pasó, el traumatólogo ha destacado que tiene que ver con factores importantes, como "el estrés, la sobrecarga de partidos y el entrenamiento que han ido sobrecargando al deportista".

"Lo que yo remarcaría es que lo que vimos ayer fue el ascenso de Alcaraz a su velocidad de crucero de gran deportista a nivel internacional. Es decir, vimos superar una circunstancia que muy pocos superan. Sólo los grandes campeones", ha justificado.

La clave, en la mentalidad

El doctor Ripoll también ha puesto en valor la mentalidad de Alcaraz. "Hay un factor que tienen sólo los campeones, exigen de lucha y de recuperar las dificultades. Lo vimos con Djokovic hace unos años, que no pudo superarlas. Y, sin embargo, ahora las ha superado con creces", ha expuesto.

No ha dudado en decir que lo que logró ante Zverev será un punto de inflexión en la carrera del murciano.

"Esto es lo que sitúa a Alcaraz en la velocidad de crucero".

"Ha superado esta fase de maduración y estamos ante un deportista de primer nivel".

Para sobrepasar estos momentos tan duros, el doctor Ripoll ha reconocido que "hace falta sacar la casta y jugar con dolor". "Lo que tantos años vimos con Rafa Nadal. Ganaba trofeos y trofeos a base de la mentalidad. El órgano más importante del deportista es el cerebro. Es el que le lleva a ser un campeón", ha reiterado.

Respecto a si puede recuperarse para la final de este domingo, él ha parafraseado a Nadal. "Es más fácil que se recupere mejor Alcaraz que Djokovic. Va a ser difícil para él. El tenis es un deporte individual. En ese momento, la capacidad mental de enfrentarse a enormes dificultades es la que va a dar quién va a ganar ese partido", ha apuntado.