En Reino Unido se hacen eco de lo que ha dicho Nadal sobre Alcaraz horas antes de la final del Open de Australia
El de Manacor ha viajado hasta Melbourne.

Sergio Coto
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, durante los JJOO de París 2024GTRES

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha logrado el primero de sus objetivos de 2026, colarse en su primera final del Open de Australia. Pero le queda cumplir con el segundo paso, más importante todavía, levantar uno de los pocos trofeos que no ha conquistado hasta la fecha.

Después de una semifinal tremenda ante Alexander Zverev, con más de cinco horas de partido, con molestias físicos y vómitos, el de El Palmar se verá las caras en la final ante, nada más y nada menos, que Novak Djokovic.

Hasta Melbourne, ha viajado una de las leyendas del deporte español, Rafael Nadal, y no ha dudado en dejar bastante clara su opinión sobre lo que será una final de gran nivel entre el murciano y el tenista serbio.

En un acto publicitario, Nadal ha asegurado que "antes que nada, será un placer ver la final en directo". "Tras un tiempo sin estar en el terreno profesional, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un tenis de alto nivel", ha defendido.

Respecto al encuentro, Nadal no ha dudado en defender que estaba seguro de que "Carlos se va a recuperar, aunque haya sido una batalla larga". "La otra semifinal tampoco fue corta y creo que él tiene más posibilidades de recuperarse mejor que Novak Djokovic", ha destacado.

Pero desde el diario británico Daily Mail han querido resaltar lo que el de Manacor ha dicho sobre con quién va en la final, sabiendo que es amigo de ambos. "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, ambos estuvimos en la selección española. Si Novak gana, me alegraré por él porque, en cierto modo, lo que está haciendo es espectacular", ha señalado.

Pero Nadal ha sido rotundo. "Para mí no sería una tragedia, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos", ha defendido la leyenda del tenis español, antes de entrar en detalle sobre lo que vio en el Alcaraz-Zverev.

  • "Fue un partido emocionante, creo que tuvo un poco de todo". 
  • "Tuvo drama por lo que le pasó a Carlos en el tercer set y después, como es lógico en estas situaciones, los calambres, si consigues aguantar un buen rato, suelen pasar; son calambres a veces tensionales".
  • "Al final, el partido tuvo todo lo que tiene que tener para que la gente se involucre, para que genere emociones en nuestro deporte y en las personas que lo están viendo".
