Albares habla con su homólogo venezolano: le felicita por la amnistía y le ofrece el apoyo de España para la transición

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido su primera conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, casi un mes después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según han expresado fuentes de Exteriores al diario El País, Albares ha felicitado al Gobierno venezolano por la amnistía que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes.

En el proceso de transición al que se enfrenta el país venezolano, el ministro de Exteriores español ha mostrado el apoyo de España para formar parte de esta importante etapa de cambios.

Fuentes de Exteriores han expresado al citado medio que la llamada se ha producido por iniciativa del canciller venezolano y que han abordado la nueva etapa que ha arrancado en Venezuela.

Albares le ha trasladado a Yván Gil en la conversación que "España da la bienvenida a la medida anunciada de una amnistía general y que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esa línea".

La amnistía para todos los presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional", ha indicado Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial, en declaraciones emitidas por la cadena de televisión estatal VTV.

Esta ley, que según la mandataria contaría con el respaldo de Maduro, aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo", así como a "reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia".

Delcy Rodríguez ha pedido a los futuros beneficiaros de esta ley y a quienes ya han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio" y ha destacado que esta es "una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay".

"Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", ha remarcado.

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Asimismo, Rodríguez ha informado de la convocatoria de una "gran consulta nacional" con el objetivo de alcanzar un "nuevo sistema de justicia" para lo que ha pedido la "colaboración" de los cargos del Estado, una tarea que quedará en manos de la Comisión de la Revolución por la Justicia liderada por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.