Dicho y hecho: Mamdani empieza a cumplir con Nueva York al mes de jurar como alcalde

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, saluda a la prensa antes de un acto en Grand Army Plaza, en el distrito de Brooklyn, el 2 de enero de 2026.

En la madrugada del 4 al 5 de noviembre pasado, en pleno éxtasis electoral, Zohran Mamdani se mostraba exultante ante sus seguidores. Había logrado la Alcaldía de Nueva York (Estados Unidos) por una clara mayoría. El primer musulmán, el primero que se llamaba socialista sin sonrojo, a sus apenas 34 años. Y, sin embargo, en su primer discurso ya asumió la necesidad de bajar las ilusiones a la arena, de convertir lo prometido en hechos, amortizada la campaña de comunicación más extraordinaria hecha por un político en décadas.

"Se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa", fue su resumen del trabajo que le quedaba por delante. Pues en prosa, negro sobre blanco, decreto tras decreto, sin likes ni corazones, pero con toda la carga ideológica y el compromiso apalabrado, Mamdani está ya haciendo cosas.

Este domingo se cumple un mes de su toma de posesión, que ya de por sí fue un vendaval de aire fresco: su jura en una estación de metro abandonada, sus coranes, los niños de un colegio público cantando Somewhere over the rainbow y su esposa, Rama Duwaji, mostrando una complicidad nada impostada. Y toca hacer balance de lo ejecutado. Hasta ahora, el demócrata está siguiendo su programa y haciendo check list con sus propuestas, poco a poco, incluso en un tiempo afectado por la peor nevada en la ciudad en últimos 121 años.

"Todas las primeras señales apuntan al surgimiento de una Nueva York bajo Mamdani que esté mejor preparada para servir a todos sus residentes, y no sólo a aquellos con medios, acceso y recursos", resume la periodista y escritora Yashica Dutt, que conoce al regidor desde sus primeros mítines.

La vivienda, en el centro

En su primera semana como alcalde, Zohran Mamdani emitió 12 órdenes ejecutivas enfocadas en vivienda, protección del consumidor y participación democrática. Su ritmo refuta a los críticos que lo han acusado de promesas ambiguas destinadas a no cumplirse.

Según se puede consultar públicamente en la web del Consistorio, más destacadas son las relacionadas con asequibilidad de un hogar, sin duda:

La Orden Ejecutiva 3 reinstaura la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos. Esta agencia se creó en 2019, pero fue desfinanciada y relegada a un segundo plano durante la administración del alcalde Eric Adams. La nueva orden le encarga coordinar las iniciativas de protección de los inquilinos en todo el gobierno municipal, tomar medidas enérgicas contra los propietarios reincidentes y defender los intereses de los inquilinos en las decisiones sobre políticas de vivienda. "Durante demasiado tiempo, se ha permitido que los malos propietarios maltraten a sus inquilinos con impunidad. Eso termina hoy", dijo Mamdani en una conferencia de prensa para anunciar la orden.

Mamdani nombró a Cea Weaver, defensora y organizadora de inquilinos de larga trayectoria, para dirigir la oficina, citando su "inigualable trayectoria defendiendo a los inquilinos de nuestra ciudad". Pero, desde entonces, Weaver se ha visto envuelta en un escándalo por viejas publicaciones en redes sociales que resurgieron y luego fueron eliminadas. Los mensaje, que fueron difundidos en redes sociales por críticos de Mamdani, incluían llamamientos a tratar la propiedad privada como un "bien colectivo" y a "empobrecer a la clase media blanca". Un tuit de 2017 describe la propiedad de viviendas como "un arma de la supremacía blanca disfrazada de 'política pública de construcción de riqueza'". El alcalde dice que es la gestora adecuada para la tarea.

Dos órdenes adicionales establecen grupos de trabajo para ampliar la oferta de vivienda. El grupo de trabajo de Vía Rápida para el Inventario de Terrenos (LIFT), creado por la Orden Ejecutiva 4, revisará las propiedades municipales y afiliadas a la ciudad para identificar terrenos capaces de albergar al menos veinticinco mil nuevas viviendas durante la próxima década. Así, sienta las bases para el plan de la administración, presentado durante la campaña, de construir 200.000 nuevas viviendas durante la próxima década, con el objetivo de proporcionar alojamiento asequible a muchas personas y reducir los alquileres para el resto.

La Orden Ejecutiva 5 crea un organismo paralelo, el grupo de trabajo de Simplificación de Procedimientos para Acelerar el Desarrollo Equitativo (SPEED), encargado de identificar los obstáculos en los notoriamente arduos procesos de permisos y aprobación de la ciudad y recomendar soluciones en un plazo de cien días. En conjunto, estas órdenes indican una Administración que considera la producción de viviendas y la protección de los inquilinos -objetivos que a menudo se han enfrentado en las luchas entre los defensores de los inquilinos y los defensores de los inquilinos de la última década- como metas complementarias, no opuestas.

Una cuarta orden de vivienda, la Orden Ejecutiva 8, ordena a varios departamentos que colaboren para llevar a cabo audiencias públicas sobre "Estafas en el Alquiler" en toda la ciudad. Las audiencias recopilarán testimonios de inquilinos, grupos de defensa y proveedores de servicios legales sobre tarifas ilegales, represalias, reparaciones desatendidas, discriminación económica y otras prácticas abusivas de los arrendadores. Las agencias deben elaborar un informe público con un plan concreto para ejercer sus facultades de ejecución y proponer cambios en las políticas. El proceso está diseñado para exponer los problemas que enfrentan los inquilinos bajo el control de los arrendadores y traducirlos en medidas gubernamentales. El propio alcalde ha visitado en estos días casas en precarias condiciones, que los caseros no ponen al día.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inspecciona el suelo roto del apartamento de una ciudadana llamada Nadege Romulus, en su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2026. Dave Sanders / Pool via REUTERS

“Hace tanto frío en la ciudad de Nueva York que el alquiler se congela”, dijo esta semana Mamdani en una breve aparición durante el programa de Jimmy Fallon, generando un viral automático en las redes. Más allá del chiste en plena nevada, detrás estaba su propuesta estrella, la de congelar los alquileres, tan ambiciosa que aún se está redactando. Dio detalles: los neoyorquinos mayores de 62 años de edad o con alguna discapacidad podrán congelar sus alquileres para ir empezando.

El proyecto incluye la Exención del Aumento del Alquiler para Personas Mayores (SCRIE, por sus siglas en inglés) y la Exención del Aumento del Alquiler para Personas con Discapacidad (DRIE, por sus siglas en inglés). Se trata del congelamiento del alquiler a un precio accesible que protegerá a los beneficiarios de futuros aumentos, mientras que un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubrirá la diferencia entre el monto real del alquiler y la tasa congelada que paga el inquilino. Se contempla que el beneficio será mayor para los inquilinos que permanezcan mayor tiempo en el programa. Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, podrán pagar el mismo monto incluso dentro de 20 años.

Y las condiciones básicas son:

MAYORES

Deben tener 62 años o más.

El ingreso total combinado de todos los miembros del hogar debe ser de 50.000 dólaeres o menos.

El gasto de alquiler debe representar más de un tercio de su ingreso familiar mensual.

Deben vivir en el apartamento y aparecer en el contrato de arrendamiento o alquiler.

El apartamento debe tener renta controlada, renta regulada o renta estabilizada.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tener al menos 18 años de edad.

Tener un ingreso total combinado de 50.000 dólares o menos por todos los miembros del hogar.

Que el gasto del alquiler sea más de un tercio del ingreso familiar mensual.

Residir en el apartamento y aparecer en el contrato de arrendamiento o alquiler.

El apartamento también deberá ser con renta controlada, renta regulada o renta estabilizada.

Precios, salud, seguridad y niños

Más allá de la vivienda, la Administración Mamdani ha firmado ya medidas de protección al consumidor que afectan a los precios, la "asequibilidad", como insistía en campaña, de forma más amplia, un trabajo que ha dejado en manos de Lina Khan (sí, su equipo está repleto de mujeres).

La Orden Ejecutiva 9 establece, por ejemplo, un grupo de trabajo para combatir las comisiones o tarifas basura y los cargos ocultos que inflan los precios en los hoteles y que disparan los costes. La ciudad, entiende, necesita eliminar estas comisiones antes de la afluencia de aficionados del mundial de fútbol (deporte del que el alcalde es un fan total) de este verano.

y los y que disparan los costes. La ciudad, entiende, necesita eliminar estas comisiones antes de la afluencia de aficionados del mundial de fútbol (deporte del que el alcalde es un fan total) de este verano. La Orden Ejecutiva 10 se centra en las trampas de suscripción, las prácticas comerciales que facilitan la suscripción a un servicio y dificultan enormemente la cancelación. Ambas medidas enmarcan la protección del consumidor como un problema de asequibilidad: cuando las empresas engañan a los clientes sobre el costo real de los productos, la clase trabajadora común paga las consecuencias.

Otras órdenes ejecutivas anticipadas se centran en abordar cuestiones de salud y seguridad en la cárcel de la ciudad de Riker's Island, mejorar el sistema de refugio para personas sin hogar de la ciudad y reformar el proceso de nombramiento de jueces para los tribunales de la ciudad. También la seguridad es vial y, por eso, ha emprendido la reparación de una peligrosa rampa para bicicletas en el puente Williamsburg y la restauración del rediseño original del bulevar McGuinness para la seguridad de peatones y ciclistas. No lo ha comenzado, pero ha anunciado el rediseño de la calle 31 en Astoria, Queens, un proyecto crucial de seguridad vial en uno de los corredores más peligrosos de la capital. Nos puede parecer lejano, pero las lágrimas de las familias de víctimas de atropello dan cuenta de la gravedad del problema en NYC.

La Orden Ejecutiva 7 crea la Oficina de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es movilizar a los neoyorquinos comunes e invitarlos a participar en el proceso de gobierno. Esta oficina está dirigida por la veterana organizadora socialdemócrata Tascha Van Auken. La orden se basa en el lema "No yo, nosotros" de las campañas presidenciales del senador Bernie Sanders, mentor del alcalde y uno de los protagonistas de su toma de posesión. Busca abordar las estructuras políticas actuales que excluyen a la clase trabajadora del proceso democrático, lo que dificulta la participación de los funcionarios gubernamentales a menos que se cuente con tiempo, dinero y contactos. La nueva oficina se encargará de liderar campañas para involucrar a la clase trabajadora neoyorquina en la política municipal, crear espacios accesibles para la retroalimentación pública, realizar actividades de divulgación entre las comunidades poco representadas y garantizar que la opinión pública tenga un impacto medible en la formulación de políticas públicas.

Una de las principales promesas de campaña de Mamdani, el cuidado infantil universal, fue desestimada como una promesa ilusoria. Sin embargo, el jueves 8 de enero, se unió a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, para anunciar la implementación del cuidado infantil gratuito para niños de dos años en toda la ciudad de Nueva York, con el respaldo de 1.700 millones de dólares en fondos estatales. El lanzamiento se esta medida se hará gradualmente y, hoy por hoy, sólo cuenta con financiación para dos años. No deja de ser un buen comienzo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, saluda a un niño después de una conferencia de prensa en Brooklyn, el 2 de enero de 2026. Jeenah Moon / Reuters

También ha abierto las inscripciones para la educación infantil de tres y cuatro años facilitando el proceso burocrático y animando a las familias a presentarse, cuando las autoridades previas trataban de asustar sobre la escolarización, no obligatoria. "Las consecuencias fueron graves. Miles de asientos vacíos, especialmente en las zonas de la ciudad con mayor número de familias inmigrantes y de bajos ingresos, que eran las más beneficiadas", denuncia.

y animando a las familias a presentarse, cuando las autoridades previas trataban de asustar sobre la escolarización, no obligatoria. "Las consecuencias fueron graves. Miles de asientos vacíos, especialmente en las zonas de la ciudad con mayor número de familias inmigrantes y de bajos ingresos, que eran las más beneficiadas", denuncia. Además, este viernes, ha hecho lo que su antecesor, Adams, se negó a hacer: reclamarle a los legisladores estatales 602 millones de dólares adicionales para contratar a 6.000 nuevos docentes en las escuelas de la Gran Manzana. Esto se suma a los 14.000 millones de dólares en ayuda escolar para la ciudad que la gobernadora incluyó en su propuesta de presupuesto ejecutivo este año, después de que el Departamento de Educación desembolsara 450 millones de dólares para contratar a 3.700 nuevos profesores.

La lista de los primeros 30 días

Mamdani, desde Astoria, se ha trasladado a vivir con su pareja a la residencia oficial de los alcaldes neoyorquinos, Gracie Mansion. Mientras le instalan el bidet que es la única reforma que ha pedido y se acostumbra a los escoltas que ahora lo acompañan en el metro -que sigue usando para ir a la oficina cuando puede pero recurriendo, claro, también al coche oficial-, ha ido dando otros pasos.

Quizá menos trascendentales que los anteriores, algunos muy vistosos, pero merece la pena repasar en breve:

Se ha visto en el Despacho Oval de la Casa Blanca con Donald Trump, el presidente de EEUU, republicano y neoyorquino, uno de sus mayores antagonistas, que había amenazado con quitar los fondos federales a la Alcaldía si los ciudadanos votaban por el demócrata, en un intento de presión claro. La cita, al final, quedó en tanto para Mamdani, que supo mostrarse flexible y dialogante, vender que ambos están preocupados por su ciudad y aguantar el tono del mandatario. Ah, y sacarle la promesa de trabajar juntos.

Ha tenido reuniones con los conductores de autobús para explicarles otra de sus propuestas estrella, la gratuidad del transporte en la ciudad . Algunos de los encuentros han tenido lugar en visitas a las propias líneas de bus. Aún hay diferencias entre la compañía MTA, que lo que quiere es controlar las tarifas, y el regidor, que quiere que no se pague.

. Algunos de los encuentros han tenido lugar en visitas a las propias líneas de bus. Aún hay diferencias entre la compañía MTA, que lo que quiere es controlar las tarifas, y el regidor, que quiere que no se pague. Ha creado la Comisión Municipal de Derechos Humanos , con Christine Clarke al frente, una especie de defensora del pueblo que deberá prevenir las violaciones de derechos civiles y actuar en la protección de empleados y pequeñas empresas contra prácticas injustas.

, con Christine Clarke al frente, una especie de defensora del pueblo que deberá prevenir las violaciones de derechos civiles y actuar en la protección de empleados y pequeñas empresas contra prácticas injustas. Igualmente, ha nombrado a Afua Atta-Mensah como directora de Equidad y Comisionada de la Oficina de Equidad y Justicia Racial de la Alcaldía . En este cargo, coordinará la labor de la Administración para promover la equidad racial en las agencias municipales, incluyendo la creación y publicación del Plan Preliminar de Equidad Racial para toda la Ciudad durante los primeros 100 días de mandato.

. En este cargo, coordinará la labor de la Administración para promover la equidad racial en las agencias municipales, incluyendo la creación y publicación del Plan Preliminar de Equidad Racial para toda la Ciudad durante los primeros 100 días de mandato. También ha creado la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía, a cargo de Rafael Espinal, director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Autónomos, "para garantizar que la ciudad de Nueva York siga siendo un lugar donde los artistas y creativos puedan vivir y trabajar sin problemas". Espinal impulsará la agenda de la administración Mamdani para garantizar que la ciudad de Nueva York siga siendo un lugar donde los artistas y creativos puedan vivir y trabajar sin problemas.

de la Alcaldía, a cargo de Rafael Espinal, director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Autónomos, "para garantizar que la ciudad de Nueva York siga siendo un lugar donde los artistas y creativos puedan vivir y trabajar sin problemas". Espinal impulsará la agenda de la administración Mamdani para garantizar que la ciudad de Nueva York siga siendo un lugar donde los artistas y creativos puedan vivir y trabajar sin problemas. A mediados de enero, firmó una orden ejecutiva para pequeños negocios en Sweets and Things, una concurrida panadería ubicada en Brooklyn. "Hay muchas cosas que escapan al control de la ciudad, pero las multas y tasas no son una de ellas; de hecho, esto es competencia exclusiva de la ciudad", declaró para defender su propuesta.

en Sweets and Things, una concurrida panadería ubicada en Brooklyn. "Hay muchas cosas que escapan al control de la ciudad, pero las multas y tasas no son una de ellas; de hecho, esto es competencia exclusiva de la ciudad", declaró para defender su propuesta. Ha abordado el problema de la falta de baños públicos con una orden que destina cuatro millones de dólares a ampliar el acceso a los mismos. "En una ciudad que lo tiene todo, lo único que a menudo es imposible de encontrar es un baño público", declara. "En la mejor ciudad del mundo, no debería ser necesario gastar 9 dólares en un café solo para encontrar un poco de alivio". El dinero se utilizará para presentar propuestas para lo que él llama "instalaciones modulares de alta calidad".

con una orden que destina cuatro millones de dólares a ampliar el acceso a los mismos. "En una ciudad que lo tiene todo, lo único que a menudo es imposible de encontrar es un baño público", declara. "En la mejor ciudad del mundo, no debería ser necesario gastar 9 dólares en un café solo para encontrar un poco de alivio". El dinero se utilizará para presentar propuestas para lo que él llama "instalaciones modulares de alta calidad". El alcalde apoyó, el 12 de enero, a un grupo de enfermeras en huelga, calificando su lucha como una batalla por la dignidad, la justicia y el futuro del sistema de salud de la ciudad. "No hay escasez de riqueza en el sector sanitario", afirmó. "El director ejecutivo de Montefiore ganó más de 16 millones de dólares el año pasado. El director ejecutivo de NewYork-Presbyterian ganó 26 millones de dólares. Pero demasiadas enfermeras no llegan a fin de mes", enfatizó. Hay prensa local que asegura que les llevó donuts para aguantar.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abraza a un miembro del sindicato de enfermeras del estado, el 20 de enero de 2026, en una protesta ante hospital Mount Sinai West. Eduardo Muñoz / REUTERS

Ha anunciado la construcción de dos clínicas . Las instalaciones, una en Queens y otra en Woodhull, Brooklyn, están diseñadas para brindar ayuda a quienes dejan de recibir atención pediátrica a los 16 años y entran en la adultez temprana, a los 25. "Queremos que estas clínicas sean un espacio al que los jóvenes puedan acudir cuando se sientan heridos, aislados, solos, cuando sientan que sus dificultades son solo suyas, cuando en realidad sabemos que esas dificultades deberían preocuparnos a todos en la ciudad", enfatizó.

. Las instalaciones, una en Queens y otra en Woodhull, Brooklyn, están diseñadas para brindar ayuda a quienes dejan de recibir atención pediátrica a los 16 años y entran en la adultez temprana, a los 25. "Queremos que estas clínicas sean un espacio al que los jóvenes puedan acudir cuando se sientan heridos, aislados, solos, cuando sientan que sus dificultades son solo suyas, cuando en realidad sabemos que esas dificultades deberían preocuparnos a todos en la ciudad", enfatizó. Ha reactivado la iniciativa de vivienda de apoyo denominada Just Home . Este programa creará decenas de nuevos hogares con el objetivo de atender a neoyorquinos que estuvieron en prisión y afrontan necesidades médicas complejas. Para aplicar, deben haber sido liberados a la comunidad y tener sus causas penales resueltas por el tribunal.

. Este programa creará decenas de nuevos hogares con el objetivo de atender a neoyorquinos que estuvieron en prisión y afrontan necesidades médicas complejas. Para aplicar, deben haber sido liberados a la comunidad y tener sus causas penales resueltas por el tribunal. Se ha ido a la calle para repartir entradas gratis para el Festival de Teatro "Under the Radar" en Brooklyn, uno de los más grandes y eclécticos de la ciudad, que presenta teatro internacional, experimental y multidisciplinario.

en Brooklyn, uno de los más grandes y eclécticos de la ciudad, que presenta teatro internacional, experimental y multidisciplinario. Se ha posicionado ideológicamente a las claras, al denunciar la detención del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Trump, también al calificar de "asesinato" las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la muerte de Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, y ha autorizado protestas propalestinas y ha avalado a activistas por Gaza como la presentadora infantil Ms. Rachel, contra la que se había levantado una campaña de difamación de la derecha. Su réplica fue ir a un colegio y cantar con ella. También se ha señalado por la inclusión visitando templos de diversas confesiones, de sinagogas a mezquitas.

Una señora porta un cartel de apoyo a Zohran Mamdani, en día de su toma de posesión, el 1 de enero de 2026, en Nueva York. Mostafa Bassim / Anadolu via Getty Images

Los retos

La agenda de Mamdani será difícil de lograr, por supuesto, debido en gran parte a la resistencia política de sus oponentes en la política y entre los donantes. Y a eso se suman los imprevistos, que nunca dejan de sorprender a los políticos. En su caso, ha tenido que hacer frente a dos tiroteos consecutivos con implicación de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), que se están investigando.

Justo con la policía neoyorquina aún no tiene una relación especialmente buena, porque se comentó que iba a delegar las comunicaciones en uno de sus concejales, cosa que tuvo que salir a desmentir, y porque ha anunciado que quiere disolver la unidad de policía de Nueva York que vigila las protestas contra el ICE, algo que no ven bien todos los mandos uniformados.

También ha sido polémico su permiso a una protesta afuera de un evento que promocionaba la venta de tierras en Jerusalén a estadounidenses, donde se escucharon lemas pro Hamás (fue criticado por no emitir una declaración de condena con la suficiente rapidez), además de los ataques de la derecha contra la defensora de la vivienda Weaver, y sus tuits.

Durante la nevada, un reto al que todos los alcaldes de Nueva York tienen que hacer frente pero que en su caso ha sido descomunal, Mamdani estaba en todas partes, quitando nieve pala en mano, apareciendo en las aulas virtuales de los niños (les leía cuentos, los hacía reír) y capturando todo, por supuesto, en formato vídeo.

Ha sido una cara ubicua, constantemente instando a las personas a registrarse para recibir actualizaciones y ofreciendo orientación a quienes habían perdido la calefacción en sus hogares por los fallos eléctricos.

No todo fue alegría. A pesar de que Mamdani activó los protocolos de "código azul" de la ciudad, que incluyen precauciones para proteger del frío a los neoyorquinos sin hogar, al menos 10 personas murieron en los dos días de la nevada y los dos posteriores, la semana pasada, según Associated Press. Varias de esas víctimas se cree que vivían en la calle. En respuesta, el regidor dijo que la ciudad estaba implementando nuevos protocolos de emergencia adicionales, incluyendo el envío de personal para sondear a la gente y ayudar a quien lo necesite.

No son grandes crisis, pero por seguro vendrán. No obstante, por ahora queda la idea de lo visto en este mes: que incluso los planes más ambiciosos son posibles, factibles, si hay voluntad política para ello. Desde el bache sencillo donde se despeñaban los ciclistas a la congelación de los alquileres, todo cabe y todo lo necesita Nueva York.

Si Mamdani tiene éxito, hará más que mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora neoyorquina y acabará con la creencia, tan estadounidense, de que la eficiencia y la innovación pertenecen sólo al sector privado y a los gobiernos más respetuosos (o seguidistas) con él.