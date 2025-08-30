Una de las grandes leyendas del tenis deja rotundamente clara su opinión a los que comparan a Alcaraz con Nadal

Los amantes del deporte suelen comparar constantemente a las grandes estrellas actuales con aquellas que se convirtieron en leyenda. Un debate que nunca tiene un único ganador y que es capaz de llenar horas y horas de programas y análisis en los medios de comunicación de todo el mundo.

Esta situación se lleva repitiendo en España en este último año entre el pasado, el presente y el futuro del tenis español: entre el actual número dos de la ATP, Carlos Alcaraz, y el histórico Rafael Nadal Parera.

A pocos meses para que se cumpla el primer aniversario desde que el de Manacor dejó las pistas, el gran nivel mostrado por el de El Palmar en los últimos meses ha abierto el debate a nivel internacional.

Una de las últimas personas en posicionarse ha sido uno de los tenistas históricos, el extenista estadounidense John McEnroe, ganador de siete títulos de Grand Slam, sobre el juego del murciano.

En declaraciones ante los micrófonos de ESPN, la leyenda del tenis no ha dudado en poner en valor el trabajo de Carlos Alcaraz y se ha posicionado con una rotundidad sorprendente.

"Alcaraz es el chico más talentoso que he visto en una pista de tenis. Más que Federer, Nadal o Djokovic, tres tenistas a quienes respeto muchísimo", ha contado el histórico extenista norteamericano sobre el español.

McEnroe ha defendido que el de El Palmar "es uno de los jugadores más rápidos de la historia, con una personalidad increíble y una actitud asombrosa". "Tiene todas las habilidades necesarias", ha defendido.

Unas palabras que el histórico tenista estadounidense ha dejado mientras Alcaraz sigue avanzando en el cuadro del US Open. El murciano ya está en octavos de final tras vencer este viernes, sin dar ninguna opción, al italiano Luciano Darderi, en el que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.