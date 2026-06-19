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Niña Pastori conoce al papa León XIV y se fija en un detalle que le conquistó al instante: "Me encantó"
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Niña Pastori conoce al papa León XIV y se fija en un detalle que le conquistó al instante: "Me encantó"

La cantante gaditana recordó en 'El Hormiguero' la actuación íntima que ofreció al pontífice en un centro de Cáritas y explicó por qué este encuentro fue muy diferente al que tuvo hace más de dos décadas con Juan Pablo II.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Niña Pastori, en 2029, durante la presentación de uno de sus discos en Sevilla.
Niña Pastori, en 2019, durante la presentación de uno de sus discos en Sevilla.Europa Press via Getty Images

Niña Pastori acudió este miércoles a El Hormiguero para presentar Color Fania, el disco con el que celebra tres décadas de carrera musical, pero terminó dejando uno de los momentos más comentados de la noche al recordar su reciente encuentro con el papa León XIV.

La cantante gaditana relató la experiencia con evidente emoción y destacó un detalle muy concreto del pontífice que, según confesó, le llamó la atención desde el primer instante.

"Tiene unos ojitos, una nobleza, que me encantó", aseguró ante Pablo Motos.

La artista explicó que tuvo la oportunidad de cantar para León XIV en un pequeño centro de Cáritas ubicado en un barrio humilde, una actuación mucho más cercana y personal de lo que había imaginado.

"Transmiten paz y bondad"

Durante la entrevista, Niña Pastori describió al Papa como una persona especialmente cercana. "Este Papa tiene unos ojitos que transmiten paz y bondad", afirmó.

La cantante recordó que no era la primera vez que actuaba para un pontífice. Hace 23 años ya cantó para Juan Pablo II, pero aseguró que la experiencia vivida ahora fue completamente distinta.

"Lo de esta vez ha sido muy diferente", explicó. Según relató, el acto tuvo lugar en un entorno muy alejado de los grandes escenarios y estuvo vinculado al trabajo social de Cáritas con personas sin hogar. "Me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho", confesó.

Una actuación muy diferente a la de Juan Pablo II

La artista destacó precisamente el carácter íntimo del encuentro.

Lejos de ceremonias multitudinarias o actos institucionales, el evento se desarrolló en un local pequeño donde pudo compartir un momento mucho más cercano con León XIV.

Esa cercanía fue la que le permitió quedarse con una impresión muy positiva del pontífice. "Tiene una nobleza...", insistió la cantante, que no ocultó la buena sensación que le dejó el encuentro.

Treinta años de carrera y nuevo disco

Más allá de la anécdota papal, Niña Pastori acudió al programa para presentar Color Fania, el trabajo con el que celebra sus 30 años sobre los escenarios. La artista explicó que el nombre del álbum es un homenaje al mítico sello Fania Records, referencia absoluta de la salsa latina durante las décadas de los sesenta y setenta.

También reveló que sus hijas participan en el disco, aunque no como cantantes principales. "Buscaba otras voces y otro color", explicó.

A sus 48 años, Niña Pastori afronta esta nueva gira con la misma ilusión que en sus comienzos, aunque reconoció que los nervios siguen apareciendo antes de cada proyecto.

Pero si algo quedó claro durante su visita a El Hormiguero es que, entre todos los recuerdos acumulados en tres décadas de carrera, el encuentro con León XIV ya ocupa un lugar especial. Y buena parte de la culpa la tienen, según ella misma confesó, esos "ojitos" que transmiten "paz y bondad".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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