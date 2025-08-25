Una italiana va a Mercadona, ve lo que han hecho con este producto típico de su país y estalla

Mercadona, gracias sobre todo a TikTok, está adquiriendo fama mundial entre los extranjeros. Son muchos los ciudadanos de distintos países del mundo los que se graban haciendo la compra en el gigante valenciano como si de otra atracción turística se tratase.

En los últimos días se ha viralizado la reacción de una usuaria italiana que ha ido a Mercadona y que se ha quedado a cuadros al ver lo que han hecho con uno de los productos estrella de su país: la pizza carbonara.

Es curioso que esta pizza carbonara de Mercadona esté tan mal vista en Italia pero sea uno de los productos más vendidos en España, algo que quizá haga enloquecer aún más a esta usuaria.

"Vikingos", grita cuando ve la pizza la carbonara y sus ingredientes. Aunque sea muy conocida en España, por si hay alguien despistado, esta pizza lleva bacon, nata, champiñones y cebolla.

El vídeo lo han visto ya 1,6 millones de personas y en los comentarios se ha desatado una graciosa guerra de mensajes entre españoles e italianos del tipo: "Cero puntos nos disteis en eurovisión, hacemos la carbonara cómo queremos".