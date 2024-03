Una joven china que vive en España responde a los que dicen que son "todos iguales"

La usuaria de TikTok @yunaibarrera ha contado en un difundido vídeo "cosas racistas" que para ella como española de raza china no lo son. Sobre que se llame "amarillos" a los chinos ha señalado que "sí que es verdad que tenemos un tono de piel más amarillo y es un hecho, no pasa nada".

También le han dicho que los chinos huelen diferente: "Eso sí que es verdad y lo he notado porque he olido a gente asiática y me huele diferente que la gente española. No sé qué olor tengo pero sí que lo he notado en gente occidental".

Ha señalado que "es verdad" lo de que "todos los chinos somos iguales": "Entiendo que se pueda pensar pero no es que seamos iguales, la cosa es que como hay pocas opciones de nariz chata, ojos rasgados, color de ojos marrón, pelo marrón, pelo liso... al haber tan pocas opciones es probable que sean parecidos".

Para acaba ha comentado que estas cosas no son racistas de entrada pero que si se usan en un tono despectivo o en un entorno despectivo sí lo son.