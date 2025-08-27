Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una joven emociona a todos con su tierna petición: "Me llamo Lorena y busco amigos. Soy tu sí a todo"
La chica cuenta que lleva dos años en Alcalá de Henares y no ha logrado hacer amigos.

Captura de pantalla del vídeo de Lorena.TikTok (@sotirules)

Cuando somos pequeños basta con un "hola, ¿quieres ser mi amigo/a?" o un simple "¿quieres jugar?" para conectar con una persona y pasar un rato maravilloso. Sin embargo, en la adultez esta tarea se complica y puede resultar muy frustrante. Una realidad que refleja Lorena, que ha querido compartir su experiencia en TikTok.

A través de su cuenta @sotirules, la joven se ha sincerado sobre la dificultad que enfrenta para crear vínculos en Alcalá de Henares, ciudad en la que reside desde hace más de dos años. "Busco a gente de Alcalá de Henares que tenga en torno a mi edad, que le guste salir a tomarse un cafecito, a comer, a cenar o a un parque a comer pipas. A lo que sea, me da igual", comienza diciendo en un tono directo y cercano. 

"Llevo dos años viviendo en Alcalá. ¿Tú sabes lo difícil que se me está haciendo hacer amigos de verdad?", lamenta, precisando que lo que ella entiende como amistades verdaderas a aquellas personas "a las que invite a mi casa a tomar una copa de vino o con las que pueda irme a un parque a llorar".

Lorena relata que ya ha tratado de buscar amigos en dos ocasiones. Primero, con una chica que dejó de hablarle "porque empecé a gustarle a su mejor amigo", a pesar de que ella estaba en pareja y no buscaba nada más. Después, con dos chicos que, según cuenta, "buscaban más de lo mismo". De esta última experiencia surge su duda: "¿Existe una amistad entre hombre y mujer en Alcalá de Henares? No sé. ¿Alguien quiere ampliar su grupo? Pregunto".

"No se me puede pedir nada más"

La chica insiste en que está dispuesta a compartir cualquier tipo de planes sin pensárselo, reiterando que es un "sí a todo": "Tú me dices que nos vamos mañana a Valencia y si puedo me voy contigo. Tú me dices que te quieres ir a Alemania a correr en un circuito y yo me subo con mi coche a correr contigo. ¿Qué más me puedes pedir? Si es que no se me puede pedir nada más. Que tenga un poco menos de mala hostia y más paciencia a veces, pero el resto...".

Además, se describe a sí misma como "graciosa" y "divertida". "Estoy un poco de la olla y tengo muy mala leche, pero por lo demás soy una chavala normal que me gusta salir a desayunar, a comer, a cenar, a un parque a comerme unas pipas", apostilla.

En cuanto a las alternativas digitales, asegura que no le convencen: "Hay gente que me ha dicho que me haga Tinder, pero ahí la gente va a lo que va, no a hacer colegas. Y en Instagram si le hablo a un tío es porque voy con intenciones de algo, si le hablo a una tía y tiene su grupo de amigas como que no".

Por ello, Lorena finaliza su vídeo con un claro llamamiento: "Pues nada, me llamo Lorena y busco amigos en Alcalá".

Oleada de comprensión y solidaridad

El mensaje de la joven se ha hecho viral en TikTok y ha desatado una oleada de solidaridad. "Holaaaa te puedes unir a nuestro grupooo, tenemos entre 23/26 años, no somos muchas pero somos súper sociables y un poco locas", decía una de las muchas ofertas que ha recibido. "Holi! Yo soy de Guadalajara, pero bajo mucho a Alcalá! Así que, como gustes, aquí estoy", escribía otra usuaria.

También hay quienes se identifican con ella, asegurando que han pasado por situaciones similares: "Yo en Azuqueca año y medio y estamos igual … que difícil encontrar eso… salir a un café unas pipas un paseo… misión imposible".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Ana Beatriz Micó es redactora de actualidad en El HuffPost. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antes de llegar aquí trabajó en el Diario As.