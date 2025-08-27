Una joven emociona a todos con su tierna petición: "Me llamo Lorena y busco amigos. Soy tu sí a todo"

Cuando somos pequeños basta con un "hola, ¿quieres ser mi amigo/a?" o un simple "¿quieres jugar?" para conectar con una persona y pasar un rato maravilloso. Sin embargo, en la adultez esta tarea se complica y puede resultar muy frustrante. Una realidad que refleja Lorena, que ha querido compartir su experiencia en TikTok.

A través de su cuenta @sotirules, la joven se ha sincerado sobre la dificultad que enfrenta para crear vínculos en Alcalá de Henares, ciudad en la que reside desde hace más de dos años. "Busco a gente de Alcalá de Henares que tenga en torno a mi edad, que le guste salir a tomarse un cafecito, a comer, a cenar o a un parque a comer pipas. A lo que sea, me da igual", comienza diciendo en un tono directo y cercano.

"Llevo dos años viviendo en Alcalá. ¿Tú sabes lo difícil que se me está haciendo hacer amigos de verdad?", lamenta, precisando que lo que ella entiende como amistades verdaderas a aquellas personas "a las que invite a mi casa a tomar una copa de vino o con las que pueda irme a un parque a llorar".

Lorena relata que ya ha tratado de buscar amigos en dos ocasiones. Primero, con una chica que dejó de hablarle "porque empecé a gustarle a su mejor amigo", a pesar de que ella estaba en pareja y no buscaba nada más. Después, con dos chicos que, según cuenta, "buscaban más de lo mismo". De esta última experiencia surge su duda: "¿Existe una amistad entre hombre y mujer en Alcalá de Henares? No sé. ¿Alguien quiere ampliar su grupo? Pregunto".

"No se me puede pedir nada más"

La chica insiste en que está dispuesta a compartir cualquier tipo de planes sin pensárselo, reiterando que es un "sí a todo": "Tú me dices que nos vamos mañana a Valencia y si puedo me voy contigo. Tú me dices que te quieres ir a Alemania a correr en un circuito y yo me subo con mi coche a correr contigo. ¿Qué más me puedes pedir? Si es que no se me puede pedir nada más. Que tenga un poco menos de mala hostia y más paciencia a veces, pero el resto...".

Además, se describe a sí misma como "graciosa" y "divertida". "Estoy un poco de la olla y tengo muy mala leche, pero por lo demás soy una chavala normal que me gusta salir a desayunar, a comer, a cenar, a un parque a comerme unas pipas", apostilla.

En cuanto a las alternativas digitales, asegura que no le convencen: "Hay gente que me ha dicho que me haga Tinder, pero ahí la gente va a lo que va, no a hacer colegas. Y en Instagram si le hablo a un tío es porque voy con intenciones de algo, si le hablo a una tía y tiene su grupo de amigas como que no".

Por ello, Lorena finaliza su vídeo con un claro llamamiento: "Pues nada, me llamo Lorena y busco amigos en Alcalá".

Oleada de comprensión y solidaridad

El mensaje de la joven se ha hecho viral en TikTok y ha desatado una oleada de solidaridad. "Holaaaa te puedes unir a nuestro grupooo, tenemos entre 23/26 años, no somos muchas pero somos súper sociables y un poco locas", decía una de las muchas ofertas que ha recibido. "Holi! Yo soy de Guadalajara, pero bajo mucho a Alcalá! Así que, como gustes, aquí estoy", escribía otra usuaria.

También hay quienes se identifican con ella, asegurando que han pasado por situaciones similares: "Yo en Azuqueca año y medio y estamos igual … que difícil encontrar eso… salir a un café unas pipas un paseo… misión imposible".