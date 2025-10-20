Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta joven da la respuesta más acertada (e irónica) a los que piensan que los años del franquismo fueron buenos
Su respuesta se ha hecho viral.

La joven Lucía de la Riva en el vídeo hablando sobre el franquismo.

La creadora de contenido Lucía de la Riva (@delarivalucia) es una de las jóvenes que más ha cautivado a las redes sociales en los últimos meses, después de que un vídeo suyo describiendo que ser limpiadora por encima de puestos de otros puestos de trabajo con más reconocimiento social es una opción igual de válida y, en muchas ocasiones, más sana. Además, de paso y como hace en sus publicaciones, recomendó un libro. 

"¿Limpiar casas es un fracaso? ¿O solo nos han enseñado a avergonzarnos de los trabajos humildes? Casas limpias, de María Agúndez te desarma sin gritar", escribió la joven en la publicación, que ha acumulado en estos meses casi cuatro millones de reproducciones y planteó un intenso debate cuando lo colgó. 

Ahora la joven se ha vuelto a hacer viral al responder a todos aquellas personas que dicen que en la época de Franco se vivía mejor que ahora, ya que según el último barómetro del CIS se puede ver que hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos". 

De la Riva ha tirado de ironía para dar una réplica perfecta: "Dicen que con Franco se vivía mejor. Y la verdad que es claro que sí. No había inflación, no había feministas, no había gays, la gente no se quejaba de nada porque no podía, un sueño eh".

"No había paro porque había miedo, no había divorcios porque había misa y no había delincuentes porque llevaban uniforme, pero oye, mano dura, valores y respeto a la autoridad, aunque esa autoridad fuera la que decidía si tu padre salía o no de comisaría", ha proseguido diciendo.

La joven ha acabando destacando, con mucha ironía, que "ahora hay demasiada libertad, demasiada gente opinando, demasiadas mujeres hablando, demasiados libros". "Claro, así no hay quien viva mejor", ha sentenciado. 

Además, no ha seguido su estilo y no ha recomendado en esta ocasión ningún libro: "Por desgracia en este vídeo no había recomendar ningún libro porque si opináis así se nota que no leéis".

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 