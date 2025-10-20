Esta joven da la respuesta más acertada (e irónica) a los que piensan que los años del franquismo fueron buenos
Su respuesta se ha hecho viral.
La creadora de contenido Lucía de la Riva (@delarivalucia) es una de las jóvenes que más ha cautivado a las redes sociales en los últimos meses, después de que un vídeo suyo describiendo que ser limpiadora por encima de puestos de otros puestos de trabajo con más reconocimiento social es una opción igual de válida y, en muchas ocasiones, más sana. Además, de paso y como hace en sus publicaciones, recomendó un libro.
"¿Limpiar casas es un fracaso? ¿O solo nos han enseñado a avergonzarnos de los trabajos humildes? Casas limpias, de María Agúndez te desarma sin gritar", escribió la joven en la publicación, que ha acumulado en estos meses casi cuatro millones de reproducciones y planteó un intenso debate cuando lo colgó.
Ahora la joven se ha vuelto a hacer viral al responder a todos aquellas personas que dicen que en la época de Franco se vivía mejor que ahora, ya que según el último barómetro del CIS se puede ver que hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos".
De la Riva ha tirado de ironía para dar una réplica perfecta: "Dicen que con Franco se vivía mejor. Y la verdad que es claro que sí. No había inflación, no había feministas, no había gays, la gente no se quejaba de nada porque no podía, un sueño eh".
"No había paro porque había miedo, no había divorcios porque había misa y no había delincuentes porque llevaban uniforme, pero oye, mano dura, valores y respeto a la autoridad, aunque esa autoridad fuera la que decidía si tu padre salía o no de comisaría", ha proseguido diciendo.
La joven ha acabando destacando, con mucha ironía, que "ahora hay demasiada libertad, demasiada gente opinando, demasiadas mujeres hablando, demasiados libros". "Claro, así no hay quien viva mejor", ha sentenciado.
Además, no ha seguido su estilo y no ha recomendado en esta ocasión ningún libro: "Por desgracia en este vídeo no había recomendar ningún libro porque si opináis así se nota que no leéis".