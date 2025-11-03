Una médico del SAMU alerta de lo extremadamente peligroso que es el HHC, más conocido como "marihuana legal"

La médico del SAMU y divulgadora sobre el 112 y los servicios de urgencias y emergencias, conocida en redes sociales como @RCPdesdemicole, ha contado a través de su cuenta de X una historia extremecedora que sirve para poner en alerta de lo extremadamente peligroso que es el HHC, una sustancia socialmente conocida como "marihuana legal".

"Los padres de un chaval vivieron el peor día de sus vidas cuando lo encontraron en su cuarto convulsionando y vomitando. Cuando llegamos llevaba 15 minutos convulsionando, rígido, azul, echando vómito y espuma por la boca, con pupilas enormes. Eso se llama 'status epiléptico'. Y se considera una emergencia", ha comenzado explicando la experta.

"Conseguimos cortar la convulsión. El chaval se incorporó con la mirada perdida y la boca llena de saliva, sangre y vómito. Las caras de los padres eran de puro terror", ha asegurado la trabajadora de los servicios de emergencias.

"Y el chaval volvió a desplomarse, y quedó completamente inconsciente. Lo sacamos del domicilio, lo llevamos a la ambulancia y seguía inconsciente", ha proseguido, dejando a todos los usuarios de la red social en vilo.

"Le costaba respirar porque su cerebro no daba la orden; hacía muchas apneas (dejaba de respirar durante mucho tiempo). Y los restos de vómito y sangre podían irse a la vía aérea. Hubo que intubarlo", ha manifestado.

Además, la especialista ha explicado cuál es la eacción normal en estos casos, dando así un poco de contexto: "Las convulsiones suelen durar pocos minutos. Los pacientes suelen quedar inconscientes (post críticos), pero respirando. Y a los pocos minutos despiertan".

"Convulsiones tan graves como para tener que intubar suelen estar relacionadas con sangrados cerebrales, tumores cerebrales, meningitis, encefalitis o síndromes neurológicos graves", ha expuesto la médico.

Sin embargo, en esta situación las cosas no acababan de cuadrar. "Este chaval no se había dado ningún golpe. No se había quejado de dolor de cabeza. No había tenido fiebre. No tenía rigidez. No era epiléptico. Pero tuvimos que intubarlo", ha recordado.

Los padres: viviendo su peor pesadilla

Entre todo este caos, la experta en emergencias ha asegurado que los padres estaban totalmente desencajados y no eran capaces de dar crédito a la desesperante situación.

"Los padres preguntaban qué creía yo que tenía. Posibles causas en las que yo pensaba: -Infeccioso (encefalitis, meningitis): raro por la falta de fiebre o rigidez, pero posible. -Hemorragia cerebral (aneurisma, ya que no se llevó golpe). -Tóxicos".

"Los padres negaban cualquier consumo de alcohol o tóxicos. Era un chaval deportista y sano", ha contado la médico, basándose en la declaraciones de los progenitores del chico.

"En el hospital le hicieron todas las pruebas del mundo. Todas salieron normales. Afortunadamente, al día siguiente despertó y le pudieron extubar. Y poco a poco fue recordando lo que había hecho el día de la crisis, antes de llegar a casa", ha continuado la sanitaria.

Fin del misterio y una fuerte voz de alarma

Una vez el adolescente pudo despertar, fue él mismo quien acabó con el misterio que podría haberle costado la vida. "Había probado por primera vez un vapeador de HHC", ha aclarado la diculgadora.

"El HHC es un componente similar a los del cannabis (THC y CBD), pero sintético. Lo llaman la 'marihuana legal', pero resulta que ahora lo están tratando de retirar porque se están viendo sus posibles efectos secundarios", ha explicado la médico del SAMU.

"Este chaval lo probó una sola vez. Y le desencadenó una de las peores crisis epilépticas de las que recuerdo haber visto. ¡Y he visto cientos! Lo que no se sabe todavía es si va a ser un episodio aislado o quedará con epilepsia para siempre. Así de divertida es la 'prueba'", ha asegurado la tuitera, dando la voz de alarma.

"Y los padres, que creían saberlo todo de su hijo responsable, estudioso y deportista, flipando. Es normal que los chavales experimenten cosas a espaldas de sus padres. Pero tenemos que tratar de concienciarles de que ciertas cosas son mucho más peligrosas de lo que les dicen", ha aconsejado la sanitaria.

Además, también ha indicado que esta sustancia, el HHC, "que inocentemente están vapeando muchos chavales" se les vende a los jóvenes como algo que "es más sano que los porros y que el tabaco, y que da un subidón y luego un relax genial". Así que mucho cuidado.