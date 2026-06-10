Una mujer dice que no es creyente, una mariposa cruza por delante de la cámara y lo que pasa después es oro puro

La visita del papa León XIV está dejando momentos televisivos para el recuerdo. Desde su paseo por las calles de Madrid, donde hizo varios gestos que llamaron la atención, hasta lo que ha ocurrido esta tarde en TVE.

Con motivo del paso del pontífice por Barcelona, la cadena pública ha entrevistado a dos mujeres que, desde su balcón, tendrán una vista privilegiada de su llegada a la Sagrada Familia.

La fachada de la basílica queda a muy pocos metros de su casa, justo encima de donde se situarán las autoridades políticas y eclesiásticas para presenciar la misa que oficiará León XIV y la posterior bendición de la torre de Jesucristo.

"Lo voy a ver con tres amigas más, y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno...", ha contado a TVE una de las mujeres, que se ha sorprendido al ver cómo una mariposa cruzaba por delante de la cámara.

"¡Uy, una mariposa!", ha exclamado. "Eso es una señal. Igual es mi madre", ha añadido a continuación a pesar de que segundos antes había asegurado no ser creyente. El momento rápidamente ha saltado a las redes sociales, donde ya suma miles de reproducciones.

El papa en España: así está siendo su visita

La visita del papa León XIV a España, celebrada entre el 6 y el 12 de junio de 2026, ha supuesto el regreso de un pontífice al país tras 15 años de ausencia y se desarrolla como un viaje de fuerte contenido religioso, social e institucional.

El itinerario incluye tres grandes etapas, Madrid, Barcelona y Canarias, y está combinando actos masivos con encuentros políticos y visitas a colectivos vulnerables, en un recorrido de más de 2.500 kilómetros por el país.

El viaje arrancó en Madrid con una recepción oficial en el Palacio Real junto a los reyes Felipe VI y Letizia, seguida de su primer discurso ante autoridades y el cuerpo diplomático.

Además, el pontífice protagonizó uno de los momentos políticos más relevantes del viaje con su intervención ante el Congreso de los Diputados, un acto histórico que reflejó el diálogo entre Iglesia y Estado.

El tramo final del viaje se desarrolló en Barcelona y las islas Canarias. En la capital catalana, uno de los hitos va a ser la misa en la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo, en el contexto del centenario de Gaudí.

Su última parada será las Islas Canarias, donde pondrá el foco en la crisis migratoria, con visitas a zonas clave de llegada de personas desde África. La visita concluirá con una misa de despedida en Tenerife.