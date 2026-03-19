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Una pareja de españoles cuenta lo que ocurre cuando pides comida en un tren de China: "Están a otro nivel"
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Una pareja de españoles cuenta lo que ocurre cuando pides comida en un tren de China: "Están a otro nivel"

Algo que no pasa en España.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Interior de uno de los bagones del tren bala CR450, el hyperloop de China, en una estación de Pekín.
Interior de uno de los bagones del tren bala CR450, el hyperloop de China, en una estación de Pekín.EFE

Viajar por China es una experiencia única, y en lo que respecta al transporte es muy diferente al resto del mundo. Una pareja de españoles que recorre el país asiático ha contado cómo es coger un tren allí

"Están a otro nivel", asegura el propietario de la cuenta @mikeandmerytv, que ha publicado un video donde enseña cómo es coger un "tren bala". "Aquí puedes pedir comida, que te suben desde las estaciones donde va parando el tren y te atraen la comida directa a tu asiento", explica. 

"Esto no funciona en todos los trenes bala, pero tenéis que mirar el QR que hay en vuestro asiento, escanearlo y ya te salen las paradas en las que tú puedes pedir la comida para que te la suban", aclara este usuario. 

Al hilo de esto, cuenta que cuando haces un pedido "tienes que elegir la parada donde quieres que te suban la comida y ya pagas con Aliexpress". "Esto funciona como un tiro, ¿el empaquetado de la comida no puede ser mejor, eh?", prosigue @mikeantdmerytv.

Pero lo más sorprendente es el precio, aseguran, porque todo les ha costado "solo 10 euros". "Es un poco complicado para no mancharse, pero la verdad que se puede hacer", bromea la pareja.

Así son los trenes bala

Los trenes bala de China, conocidos popularmente como Gaotie (G, D y C series), son famosos por su estabilidad extrema y por conectar más de 550 ciudades con una puntualidad rigurosa.

Estas son algunas de sus características más destacadas:

  • Velocidad operativa: La mayoría de los modelos Fuxing (como el CR400) operan comercialmente a 350 km/h, aunque en pruebas han superado los 450 km/h.
  • Tecnología Maglev: En Shanghái existe un tren de levitación magnética que alcanza los 431 km/h conectando el aeropuerto con el centro en pocos minutos.
  • Estaciones: Son infraestructuras masivas y modernas, muy parecidas a los aeropuertos, con controles de seguridad y acceso mediante identificación electrónica vinculada al pasaporte.
Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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