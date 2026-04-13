Una presentadora británica toma de referencia una frase de Sánchez y lo que dice de él empieza a ser costumbre

Pedro Sánchez ha ganado una inmensa relevancia a nivel nacional y, sobre todo, internacional, a raíz de su tajante postura en contra de la guerra en Irán que iniciaron EEUU e Israel tras bombardearla hace ya más de un mes. Su "NO A LA GUERRA" ha revolucionado su figura en el extranjero y no hay semana en la que no se hable del presidente de España.

Semanas después, ha vuelto a reivindicar su contrariedad a la ofensiva militar, dejando claro que es un hecho que jamás se ha de olvidar, especialmente por las vidas que se han perdido. Tras un alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán, Netanyahu formalizó la mayor ofensiva contra el Líbano desde que comenzara la guerra.

Eso enfadó, y mucho, a Sánchez, quien dejó una frase que muchos siguen recordando días después. "Los alto el fuego siempre son buena noticia, sobre todo si conducen a una paz justa y duradera, pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas".

Firme, afirmó: "El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo". Días después, una presentadora británica ha tomado esta frase como referencia a la hora de hacer un análisis del panorama internacional.

"En el extremo más crítico de Trump"

Emily, copresentadora junto a los británicos Jon y Lewis del podcast The News Agents, ha hablado sobre lo que está haciendo Trump teniendo en cuenta esta frase de Sánchez: "Es quien realmente ha estado en el extremo más crítico de Trump. Sí creo que eso [la frase] resume, en cierto modo, dónde estamos, dónde hemos estado todos nosotros... En el final de un capricho masivo de Trump, no una victoria".

"Nos ha estado [Trump] dando largas, él nos ha mostrado cómo luce su poder de fuego, lo que podría hacer, ha destruido muchas vidas en el proceso. Ha destruido relaciones", ha comentado la presentadora.

"Observamos un desastre absoluto"

Ahora observa "un desastre absoluto" y ha señalado cuál podría ser la gran pregunta: "Sigue siendo sobre Trump, sobre su cordura y su credibilidad porque no hay nada que impida que esto suceda una y otra vez. El problema con Irán se ha pausado por ahora, pero el problema con Trump no".