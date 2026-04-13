Una estadounidense se dirige directamente a Sánchez para mandarle este mensaje y hacerle una petición

La humorista política estadounidense Allyn Goodfun, especialista en la sátira política, ha publicado en su perfil de TikTok @kimblog2020 un vídeo en el que le manda un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su postura contraria a Donald Trump y a la guerra de Irán.

Ataviada con una gorra en la que se puede leer "chinga tu MAGA", en referencia a la gorra que lleva Trump con el lema MAGA (Make America Great Again, que se traduciría como Haz América grande otra vez), se ha dirigido directamente al líder del Ejecutivo español.

"Estimado presidente Sánchez, en primer lugar, lo admiro profundamente. En segundo lugar, le ruego que disculpe mi acento y cualquier error lingüístico. A continuación, le doy las gracias por mostrar al mundo el aspecto de un verdadero líder, lo que no tenemos en los Estados Unidos en ese momento. Gracias por hacer lo correcto", le ha dicho Goodfun.

La humorista ha destacado que "su negativa a respaldar la guerra ilegal de Donald Trump es admirable" y ha descrito que "sus planes para proteger y apoyar tanto a sus ciudadanos como a los inmigrantes en su país constituyen un modelo para el resto del mundo".

"Espero que sepa que millones de estadounidenses coincidimos con todo lo que usted dice. Sabemos que sus homólogos en toda la Unión Europea también comparten su postura y admiran su fortaleza, su valentía y su liderazgo. Gracias", le ha insistido Goodfun, que tiene casi 150.000 seguidores en su perfil de esta red social.

La petición que tiene

Además, le ha comentado que tienen una "única petición, por si le es posible atenderla". "Esta es la de, por favor, que inste a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a procesar a esta administración de Trump por los crímenes de guerra y las atrocidades que han cometido", ha sentenciado.

"Nosotros, la mayoría de nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, estamos con usted y con nuestros aliados de la OTAN, necesitamos su ayuda para destituir a esta administración y para salvar a los Estados Unidos por el bien del mundo, no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias", ha remarcado Goodfun.