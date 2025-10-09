Una profesora comparte lo que le ha dicho un alumno: el ingenio infantil la deja sin palabras

Lola Cabrillana, maestra de Infantil y habitual divulgadora del mundo educativo en redes, ha vuelto a arrancar las carcajadas de los usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con una anécdota que demuestra que el humor en el aula puede aparecer cuando menos te lo esperas.

En concreto, la docente ha compartido un momento tan tierno como desternillante durante una actividad de lectura fonológica con pictogramas con sus alumnos de infantil.

"En la conciencia fonológica, leyendo pictogramas. -El niño huele peos. No me he podido aguantar la risa", ha comentado la maestra, enseñando las imágenes de los pictogramas, que se entiende que puedan dar lugar a confusión.

En concreto, en las imágenes se pueden ver unas tarjetas donde se lee "El niño salta", acompañadas de una serie de acciones. Sin embargo, el ingenio infantil de uno de sus pequeños alumnos decidió reinterpretarlo a su manera, cambiando el verbo por una acción que, aunque menos académica, ha sido mucho más divertida: "El niño huele peos".

"Yo también habría suspendido la clase de la risa"; "Oye, pues si no leo lo de arriba, ¡yo hubiese dicho lo mismo!"; "Lógica, ¡toda la del mundo!"; "Respuestas maravillosas que las de Infantil tenemos el lujo de vivir"; "Lectura perfecta del pictograma", han comentado algunos usuarios entre risas.

Una anécdota que vuelve a demostrar que si algo tienen los más pequeños es esa capacidad de crear historias espontáneas y esa imaginación que muchas veces pilla a los adultos totalmente desprevenidos.

Y esta no ha sido la única, ya que algunos tuiteros han aprovechado para contar también historias similares con los más pequeños: "Yo una vez trabajando la L en 4 años. Pedí palabras con L. Una niña dijo 'Lola' y un compañero, emocionado, dijo a voz en grito: 'Claro, Lola como Loladrones'", ha comentado otro maestro.