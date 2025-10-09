Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una profesora comparte lo que le ha dicho un alumno: el ingenio infantil la deja sin palabras
Virales

Virales

Una profesora comparte lo que le ha dicho un alumno: el ingenio infantil la deja sin palabras

Una reinterpretación de lo más divertida.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Imagen de archivo de una profesora de Infantil.Getty Images/Connect Images

Lola Cabrillana, maestra de Infantil y habitual divulgadora del mundo educativo en redes, ha vuelto a arrancar las carcajadas de los usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con una anécdota que demuestra que el humor en el aula puede aparecer cuando menos te lo esperas. 

En concreto, la docente ha compartido un momento tan tierno como desternillante durante una actividad de lectura fonológica con pictogramas con sus alumnos de infantil.

"En la conciencia fonológica, leyendo pictogramas. -El niño huele peos. No me he podido aguantar la risa", ha comentado la maestra, enseñando las imágenes de los pictogramas, que se entiende que puedan dar lugar a confusión.

En concreto, en las imágenes se pueden ver unas tarjetas donde se lee "El niño salta", acompañadas de una serie de acciones. Sin embargo, el ingenio infantil de uno de sus pequeños alumnos decidió reinterpretarlo a su manera, cambiando el verbo por una acción que, aunque menos académica, ha sido mucho más divertida: "El niño huele peos".

"Yo también habría suspendido la clase de la risa"; "Oye, pues si no leo lo de arriba, ¡yo hubiese dicho lo mismo!"; "Lógica, ¡toda la del mundo!"; "Respuestas maravillosas que las de Infantil tenemos el lujo de vivir"; "Lectura perfecta del pictograma", han comentado algunos usuarios entre risas.

Una anécdota que vuelve a demostrar que si algo tienen los más pequeños es esa capacidad de crear historias espontáneas y esa imaginación que muchas veces pilla a los adultos totalmente desprevenidos.

Y esta no ha sido la única, ya que algunos tuiteros han aprovechado para contar también historias similares con los más pequeños: "Yo una vez trabajando la L en 4 años. Pedí palabras con L. Una niña dijo 'Lola' y un compañero, emocionado, dijo a voz en grito: 'Claro, Lola como Loladrones'", ha comentado otro maestro.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 