Una profesora emociona al enseñar la carta que le ha escrito una alumna: pelos de punta

La profesora de Lengua en un instituto de Valencia Teresa López, conocida en la red social de X como @terilope80, ha compartido el emocionante regalo que le ha hecho una alumna suya de la ESO tras un curso académico en el que, la estudiante, le reconoce que ha sido importante en su vida y le da las gracias por todo lo que ha hecho por ella.

"Que una alumna te diga que espera que todo el mundo se cruce contigo es... indescriptible. (Todo ello, mientras otro de mis alumnos toca la guitarra eléctrica...días bonitos si me preguntan)", ha escrito en su perfil de X López, que ha enseñado una foto con el ramo de rosas que le ha regalado, un adorno y una preciosa carta que emociona solo con leerla.

"Querida Teresa, te quería agradecer toda la ayuda que me has dado porque al principio del curso estaba dentro de un pozo del cual no pensaba que iría a salir nunca y tú has ido clave para yo poder salir de él. Por otra parte, este curso me ha servido para reencontrarme conmigo misma y descubrirme a fondo y sin ti esto no hubiera sido posible", comienza la estudiante diciéndole.

La joven recuerda una anécdota de una clase de Lengua: "Aún me acuerdo el día en clase de Lengua en el que dijiste que querías ser una princesa de Disney y si te digo la verdad, me pareces la princesa más admirable de todas".

"Siempre dispuesta ayudar, humilde, amable, respetuosa, básicamente, esa princesa que deja huella en el resto. Espero que todo el mundo pueda cruzar caminos con alguien como tú porque para mí ha sido un curso inolvidable", finaliza la estudiante, dándole las gracias una vez más por todo.