Una sevillana cuenta como ha conseguido sacarse el C1 de euskera

La creadora de contenido sevillana Marina (@mariaeche29) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo y en cuánto tiempo ha conseguido sacarse el nivel C1 de euskera.

"Yo soy profesora de primaria aquí en Sevilla, pero tenía muy claro que me quería ir a vivir al País Vasco. Para trabajar en colegios normalmente necesitas el C1 de euskera, entonces yo acabé la carrera aquí y me fui a vivir allí al pueblo de mi familia, en Urdaibai", ha comenzado relatando Marina.

"Empecé a estudiar euskera de cero porque yo no tenía ni idea, yo me sabía pues lo que me habían enseñado de niña, porque veraneaba allí de pequeña: los números, algunos colores y poco más", ha explicado la sevillana.

"Es verdad que luego cuando fui un poco más mayor salía con mis amigas e iba a las erromerías de los pueblos y me encantaban las canciones, entonces me empecé a aprender las letras sin tener ni idea de lo que decían, por lo que tenía un poco de base, pero vamos gramática y eso cero", ha matizado la usuaria.

"Empecé con el A1 e iba de lunes a jueves dos horas y media al día, 10 horas a la semana. El primer año dimos como unos meses el A1 y luego el A2, entonces me saqué el A2 al final en un curso escolar, digamos", ha relatado la profesora.

"Y nada, la verdad es que me encantaba ir a clase, el primer año al final era más divertido porque era todo muy de vocabulario y demás, me lo pasé genial. Creo que me enseñaron super bien, que los primeros años como que hice una base muy buena que luego me sirvió para sacarme el C1", ha expuesto la tiktoker.

"El segundo año empecé con el B1, en octubre empezamos, lo que pasa que luego en enero me fui a vivir fuera. Pero mi profesora me dijo como en diciembre que realmente ya tenía el nivel de B1, entonces pues me saqué el B1 en esos meses", ha manifestado Marina.

"Cuando volví empecé con el B2, que ya me habían avisado de que era un salto importante, y estuve un año entero con el B2, que eso ya me costó un poco más", ha revelado la sevillana, quien se sacó este nivel al final de ese tercer año.

"Pero como digo, al final iba muchísimas horas a la semana, intentaba escuchar música en euskera, seguía cuentas de Instagram en euskera, o sea intentaba un poco aprender por mi cuenta también", ha reconocido la tiktoker.

"Claro, ahora venía el C1, que le tenía un miedo tremendo, evidentemente. Me lo tomé súper enserio, me costó un montón porque estaba estudiando otra cosa a la vez, trabajando en un colegio... estuve a mil cosas pero en junio me lo conseguí sacar", ha contado Marina.

"Ha sido el mayor logro de mi vida, de verdad. Y mi experiencia ha sido súper buena, tanto en el euskaltegi como en hizkuntza eskola, he tenido profesores buenísimos, que me acuerdo de ellos perfectamente", ha asegurado la sevillana.

"Por cierto, lo que no hablo euskera con acento andaluz, que me lo ha preguntado mucha gente", ha matizado la usuaria, quien, además, ha contado que lo que más le ha costado es el examen oral y lo que mejor se le da es escribir, porque tiene tiempo para pensar y corregir.

"Es un camino muy duro pero la gente siempre me ha animado muchísimo, que eso me ha ayudado un montón. Mis profesores, mis compañeros y luego, por supuesto, mis amigos, mi familia, mi novio que es vasco... lo he conseguido también gracias a ellos", ha concluido la sevillana.