Una sevillana se muda a Japón y cuenta cuál ha sido su mayor choque cultural: el SUEÑO de muchos

La usuaria de TikTok @la.nieta.de.la.illi, una española que está actualmente viviendo en Japón, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál ha sido el mayor choque cultural que ha vivido en el país.

"Me mude a Japón desde Sevilla y para sorpresa de nadie me estoy llevando un montón de choques culturales. Y hoy vengo a hablar de la que más coraje me da, que es que ya no cocino", ha destacado la española.

"Ya no solo por pereza de ponerme a hacer de comer después de haber estado 12 horas fuera de mi casa, entre las 9 horas de trabajo y el tiempo que echo en el camino", ha comentado la tiktoker.

"Ni porque solamente tengo un fuego en mi cocina, ni porque la mayoría de comida las hago en mi trabajo... Sino porque me he dado cuenta de que no me sale rentable porque aquí la comida ya hecha está muy buena pero es que encima está muy barata", ha asegurado la usuaria.

"Por eso no te encuentras cosas como, por ejemplo, hamburguesa empanada a 62 céntimos; yakisoba por menos de dos euros; choquitos fritos por 2,42 euros; sushi por poco más de dos euros...", ha ido enseñando la sevillana.

"Hamburguesa por 82 céntimos; gyozas por 1,78 euros; pizza por 2,22 euros; tempura por 3,18 euros, al igual que esta bandeja que tiene hasta salmón; onigiri por un euro y hasta espaguetis congelados por 1'26 euros", ha proseguido.

"Pero es que ya si te quieres complicar un poquito más la vida te ponen pescados ya limpios, gambitas peladas, pescados arregladitos de todos los tamaños...", ha mostrado la tiktoker.

"¡Pero es que encima salir a comer fuera no te creas que te sale por mucho más de cinco euros! Yo honestamente no sé este tipo de vida cómo me va a afectar en el futuro, tampoco me parece que sea comida tan poco saludable... Pero bueno, ¿qué pensáis ustedes?", ha concluido la usuaria.