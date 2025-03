Una teleoperadora lanza un mensaje desesperado: pide por favor que cuando te llamen no hagas esto

La usuaria de TikTok @guah.a, que trabaja como teleoperadora, ha hecho un llamamiento, harta y desesperada, por lo que tiene que soportar todos los días en el desempeño de sus funciones.

"Me molesta mucho y estoy harta. Quiero dejaros una cosa muy clara: entiendo que todo el mundo está harto de que nos llamen a todas horas por teléfono. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, porque soy la primera que digo: No me interesa, gracias. Cuelgo. O estoy en la lista Robinson", señala.

"Pero el problema viene cuando os pensáis que los teleoperadores trabajamos de esto porque es el trabajo de nuestros sueños o estoy aquí por gusto siete horas sentada al día en una mesa colgando contestadores y viendo cómo la gente me insulta. ¡Sorpresa! No me gusta. Ni es el trabajo de mis sueños. Todo el mundo se busca la vida como puede", subraya.

"Os pido por favor que si os llama un teleoperador para venderos cualquier cosa, si no os interesa, con educación dices: 'No me interesa'. Y cuelgas. Ya está. Ni de dónde sacaste mi número, ni te voy a denunciar. Que estás muy flipado, que ahora parece que nadie sabe para qué sirven las cookies, si tú estás todo el día en internet, deslizando y aceptando cookies, estás todo el día aceptando que te hagan llamadas comerciales, así que no me contéis rollos", reclama.

"Ayer por primera vez mandé a freír castañas a un cliente y ha sido porque no entendéis que yo estoy haciendo mi trabajo. Y entiendo y empatizo con que estáis hartos, pero es que no es mi culpa", insiste antes de subrayar: "No sabéis lo duro que es estar trabajando siete horas seguidas escuchando cómo la gente te insulta y te cuelga el teléfono".