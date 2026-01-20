Una vecina nueva cuelga este cartel en la comunidad con una petición: para algunos correcta y para otros de tener más cara que espalda
Ver para creer.
Nuevo episodio tuitero en el capítulo de líos de vecinos o de convertir en realidad todo lo que ocurre en series de ficción como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. En redes sociales como X, TikTok o Instagram se acostumbran a difundir situaciones, anécdotas y vivencias de los bloques comunitarios que son dignas de ver.
La última en contar su caso ha sido la tuitera MaiNoboshi, que ha publicado una imagen del letrero que ha puesto una nueva vecina que ha llegado a su comunidad de manera temporal y que, por ello, ha pedido que le cedan el wifi para no tener que contratar uno durante esos meses.
"Hola, soy una vecina nueva. Mi nombre es Sheila y estaré en el (piso tachado) por alrededor de dos meses. Quería saber si podríamos compartir wifi. Escríbeme, ¡gracias!", se puede leer en el cartel escrito a mano con un bolígrafo azul y que ha colgado en alguna zona común.
"¿Qué habrían hecho ustedes en mi situación?", ha preguntado la tuitera @MaiNoboshi junto a una imagen del cartel. Su tuit se ha hecho viral con más de 560.000 visualizaciones en pocas horas, 2.000 me gusta y varios centenares de respuestas de todo tipo.
Las reacciones al cartel
Entre las reacciones se pueden ver mensajes a favor diciendo que si se paga entre los dos está bien, pero muchos también en contra.
- "Fue educada, solo serán dos meses y no dijo que quiera wifi gratis, dijo que quiere compartir (es decir pagar juntas). Honestamente no veo lo malo, lo suyo sería cobrarle su parte por adelantado por si no quiere pagar luego y ya".
- "Si pagas la factura tú yo comparto".
- "Mucha cara".
- "Yo le diría que no, aunque quiera pagar su parte no".
- "Cóbrale por anticipado lo que consideres apropiado por los 2 meses. Yo cobraría 3/5 de lo que me sale a mí".
- "Ni loco".
- "Que te pague la mitad del servicio".