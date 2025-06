Una señora llega a la carnicería, pide que le dejen colarse porque sólo quiere una cosa y la escena que se produce luego hace sudar hasta hasta al carnicero

El creador de contenido @el_as_carnicero, un carnicero con más de 32 años de experiencia en la profesión, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una surrealista anécdota con una señora que pide que le dejen colarse.

"El otro día, estoy en el mostrador y la tienda llena, 20-25 personas esperando el número, y por atrás se ve venir una señora mayor con su carrito de ruedas y se acerca y directamente me dice a mí, con una voz muy suave, que si le puedo atender, que tiene mucha prisa", ha comenzado relatando el carnicero.

"Digo: Ya señora, pero es que estoy atendiendo, tengo aquí más público, más clientes... Tengo 20 números delante. 'Ya, pero es que se me ha olvidado una cosa y tengo mucha prisa", ha contado que insistía la mujer mayor.

"Entonces claro, yo con una cara de idiota, mirando al público de acá para allá... pues bueno, la quejan, la dejan que pida. Y nada, pues la señora me empieza a pedir. Me dice: '¿Me pones un cuarto de carne picada? Pero que sea de ternera y de cerdo", ha continuado narrando el creador de contenido.

"Cojo la carne picada, pa, pa, pa... y mientras la estoy picando me dice: 'Ah, y me vas a poner también unos jamoncitos de pollo, por si viene mi nieto, para cenar'. Yo con un careto digo: pero si era una cosa solo, no dos", ha explicado el carnicero.

"'Y ay, y también, que se me ha olvidado, unos filetitos de pollo para mí para cenar, que a mí los jamoncitos no me gustan. Madre mía, no sabía dónde meterme. Claro, todo el mundo me echaba a mí la mirada diciendo: pero vamos a ver, pero si esta señora ha pedido una cosa, no ha pedido tres", ha comentado, estupefacto.

"Y nada, se lo pongo todo, los jamoncitos, le pongo también lo que era un filetito de pollo y ya para colmo me dice que también que le prepare unas alitas de pollo para una paella que va a hacer mañana", ha criticado el creador de contenido.

"Vamos, me quedé con una cara de tonto... La mujer, el alma del barrio. Pero vamos, me quedé con una cara de tonto... Se lo puse, todo el mundo callado... pero para que veáis qué jeta tenía la señora", ha asegurado el tiktoker.

"Una cosa quería solo y al final se llevó media compra de la tienda. ¿Qué? ¿Os ha pasado esta anécdota o qué?", ha preguntado el carnicero para concluir, totalmente atónito con la situación.