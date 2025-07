Una señora se sube en un taxi en plena ola de calor y hace la petición más inesperada posible a la taxista

La usuaria de TikTok @pauntaxiquepillo, que es taxista, ha compartido estupefacta lo que le ha ocurrido con una clienta que se subió al coche en plena ola de calor.

"Madre mía, acabo de traer a una clienta que me dice: ¿puedes quitar el aire? No que lo bajase, no, que lo quitase por completo. Estando, ni más ni menos, que a 30 grados", dice la trabajadora, que ha explicado que la escena tuvo lugar en Marbella a mediodía.

"Una locura. Y estoy sudando... no se nota, pero con la camiseta que la tendré pegada porque vamos, vaya calor. Qué mal. Bueno, ahora voy a poner ya el aire porque si no...", celebra.

Una persona ha subrayado que alguna gente el aire acondicionado le sienta "muy mal". "Mejor sudar y morirse de calor", le responde otro usuario.

Mientras tanto, la ola de calor que azota a España desde hace unos días continúa este martes y un total de 45 provincias estarán en aviso por calor, tormentas, viento y oleaje en un día en el que se registrarán avisos naranjas (importante) en puntos de diez comunidades autónomas por las altas temperaturas, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranjas por calor se dan en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Toledo (Castilla-La Mancha); Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña); Badajoz y Cáceres (Extremadura); Cantabria; Lugo y Ourense (Galicia); Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco); y Ribera del Ebro de La Rioja (La Rioja).