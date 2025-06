Una señora trata de hacerse una foto con Letizia, se pone nerviosa, no le sale y la reacción de la reina es para verla

La reacción que ha tenido la reina Letizia cuando una señora que quería hacerse una foto con ella se ha puesto nerviosa está viéndose y compartiéndose de forma masiva en las últimas horas.

Las imágenes, subidas a TikTok por la usuaria @tamaraquiroga86, están grabadas durante la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, a la que asistió la reina como es tradición todos los años.

La reina aparece junto a la señora, que tiene su móvil en la mano, e intentar explicarle cómo hacer la foto: "Claro, pero tiene que darle usted, porque si no...". "No, pero que es que no ha salido", le insiste Letizia, con una sonrisa y paciencia, a la mujer.

La señora cae entonces presa de los nervios y la reina interviene: "Tranquila, piénselo, piénselo dónde le tiene que dar". Letizia espera, paciente, y finalmente celebra: "¡Ahora!". "Entonces, le damos la vuelta, hacemos la foto y ya está".

Dicho eso, la reina se despide de la señora y sigue su recorrido por la Feria del Libro mientras la señora se queda maravillada: "Qué maja es, madre mía".

En los comentarios, una persona critica: "La ha tratado con condescendencia". Pero muchos otros responden a eso: "Ha sido súper educada y súper paciente, otra se habría largado con la foto sin hacer". "La ha tratado intentando trasmitirle calma. Y que dejad ya a la mujer, que debe encontrarse en esa situación mil millones de veces al día. A ver cómo lo harías tú", agrega otro.