Muestra lo que ha visto en Madrid tras cuatro días en la capital: para ella, resume a la perfección a los españoles

Cuando los turistas extranjeros aterrizan en España para pasar las vacaciones, muchos de ellos viven choques culturales totales, especialmente por la diferencia no solo en el modo de vida y las costumbres entre un país y otro, sino por la forma de pensar. Esta vez le ha tocado reflexionar sobre cómo son los españoles en el tema de los bares y vivir la vida.

"Te sientas en una plaza a las 20:30 horas para tomar un cóctel antes de la cena y te das cuenta de que tu 'modo de vacaciones' es simplemente un martes cualquiera para los locales de Madrid", ha expresado la usuaria extranjera de TikTok @midlife.in.madrid, que ha acumulado miles de visitas.

Sin duda, lo que le ha marcado es que, en tan solo cuatro días que ha estado en la capital española, ya ha sentido de inmediato el cambio de ritmo. "Para nosotros, sigue siendo una versión del modo de vacaciones mientras nos instalamos", ha opinado la mujer.

"Cócteles previos a la cena en la plaza a las 20:30 horas, mientras los niños corren, comidas a las 21:30 horas y hora de acostarse alas 23:00 horas. Pero para los lugareños es un martes más. No están de vacaciones y, sin embargo, simplemente DISFRUTAN", ha añadido.

Su forma de describirlo ha captado la atención de muchos usuarios: "Se sientan en la plaza en una noche perfecta y se ponen al día con sus amigos, y se toman la vida con calma mientras los niños juegan, mientras se pone el sol en el parque adyacente. Esta no es solo esta plaza. Esto no es solo Madrid".

"Pero es una de las razones por las que nos enamoramos tanto de la cultura española estos dos últimos veranos y por qué no podemos creer que podamos vivir aquí ahora", ha concluido la joven, que todavía se sorprende por la forma de vivir.