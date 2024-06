​"¿Soy el único que no lo sabía?": descubre un error muy común al colocar el papel de cocina

En Tik Tok tiene cabida todo. Desde historias personales de lo más curiosas, denuncias públicas de distintas situaciones, consejos para profesores o médicos, valoraciones de productos o restaurantes y, por supuesto, descubrimientos domésticos y de andar por casa.

El usuario de esta red social @jorgecyrus ha compartido en su perfil lo que se ha dado cuenta cuando ha ido a poner el rollo de papel de cocina sobre la fregadera.

Ahí ha visto que la idea no es colocarlo verticalmente sobre la encimera, si no que el soporte tiene un gancho para meterlo dentro del armario y que se sostenga desde ahí.

"¿Soy el único que no lo sabía?", pregunta el tiktoker. Por la repercusión que ha tenido y la cantidad de comentarios, me gusta y reproducciones que ha acumulado la sensación es que no.