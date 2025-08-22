Uno de los periódicos en inglés más leídos de España habla de esta forma de lo que está pasando en Madrid

El periódico EuroWeekly News, el periódico gratuito en inglés líder en España, según recoge en su página web, ha publicado un artículo sobre Madrid que a buen seguro traerá cola en la capital.

"¿41 °C o 38 °C? El código postal de Madrid donde una hilera de árboles lo cambia todo", han señalado en el titular de la noticia escrita por la periodista Farah Mokrani, antes de entrar en detalle.

El citado medio se ha fijado en que es "el tipo de imagen que se queda grabada en la memoria". "En Puente de Vallecas, los termómetros marcaron 41,4 °C en un tramo despejado y soleado. A unos cientos de metros de distancia, bajo una hilera de moreras, la temperatura bajó a 38,6 °C", ha explicado.

Desde EuroWeekly News han asegurado que se trata de la "misma ciudad, mismo día, misma ola de calor, solo con árboles y sin ellos". "Los activistas locales afirman que esa diferencia es la diferencia entre sobrevivir la tarde y terminar en urgencias", han escrito.

El citado medio se ha hecho eco de los registros de temperaturas a nivel de calle que han hecho los vecinos voluntarios del Colectivo Vallecas Sostenibles. "Los árboles enfrían las aceras, las paradas de autobús y las puertas de entrada varios grados. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid cartografió las 'islas de calor urbanas' de la capital y descubrió que algunas zonas alcanzan temperaturas hasta 8 °C superiores a las de las zonas verdes, como los parques. San Diego, un barrio dentro de Puente de Vallecas, es uno de los más afectados", ha expuesto.

"Desde 2019, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se ha enfrentado repetidamente con activistas por la tala de árboles, en particular por los planes relacionados con la ampliación del metro que eliminaría más de 1.000 árboles. El Ayuntamiento argumenta que Madrid sigue siendo 'una de las ciudades con más árboles del mundo', señalando un aumento general del 2,4 % en el número de árboles bajo su mandato", ha explicado.

Pero avisan de que el problema está en los lugares escogidos en los que se ha visto incrementada la presencia de árboles. "Las cifras oficiales muestran que todos los distritos del sur, excepto uno, perdieron árboles, mientras que los distritos de ingresos medios en expansión del este los recuperaron. Solo en Puente de Vallecas se han perdido 1314 árboles, aproximadamente el 3 % de su cobertura desde 2019", han añadido desde EuroWeekly News.