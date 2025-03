Unos mexicanos prueban la Mahou y la Estrella Galicia y dejan claro cuál prefieren

La cerveza es un producto con mucho arraigo a la tierra donde se produce, de tal forma que cada uno defiende la de su comunidad autónoma como si la vida se le fuese en ello.

Eso provoca durísimos debates sobre cuál es la mejor marca de España y es casi imposible llegar a un consenso. Ahora los usuarios de TikTok @sisomosgemelosn, mexicanos, han intentado dar una visión objetiva y externa del asunto.

Ambos han probado bebidas muy populares en España, como la Fanta, y han dictando sentencia. Y también han catado algunas cervezas españolas, provocando una enorme multitud de reacciones.

La primera que se llevan a la boca es la madrileña Mahou: "Tenemos entendido que es la cerveza más popular o la más vendida de España. No es mi cerveza favorita para nada. Perdónenme, españoles, no soy aficionado para nada a esta cerveza, se me hace sumamente amarga y es un 6,5 de 10. Creo que España tiene muchas mejores cervezas".

A su lado, el otro 'catador' es un poco más generoso y le da un siete sobre 10. En otro vídeo han probado la Estrella Galicia. Uno de ellos dice: "Está rica, pero se me hace muy muy amarga, no me encanta la cerveza así, si te soy honesto".

El otro es bastante más positivo: "Yo no la sentí tan amarga, yo sentí un sabor fresco, a mí sí me gustó, es algo que volvería a consumir. Es una buena cerveza, en lo personal no es mi favorita. Es perfecta para tomarla en un día de calor acompañada de unas tapas. Para mí es por lo menos un 8,5 de 10".

"Yo no soy tan fanático, para mí es un 7 de 10", dice otro. Y prueban la 1906, que les merece una muy buena opinión. "Del mismo grupo que Estrella Galicia, pero es un poco más Premium. O por lo menos eso leímos", señalan.

"Mucho más rica, mucho más fuerte. Como dirían en España, esta cerveza me mola. Mucho más cuerpo que la anterior. Para mí es un 8,5 de 10", dice uno de los usuarios. Y el otro afirma: "De las mejores cervezas españolas que he probado, para mí es un 9,1".