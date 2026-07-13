Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Catherine Comet, socióloga de las élites: "A partir de 100.000 euros de ingresos al año, lo que cambia no es cuánto ganas, sino de dónde sale tu dinero"
Economía
Economía

Catherine Comet, socióloga de las élites: "A partir de 100.000 euros de ingresos al año, lo que cambia no es cuánto ganas, sino de dónde sale tu dinero"

A partir de esa cifra, los ingresos de las rentas del capital superan los del salario.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona contando billetes
Una mujer contando un fajo de billetes que tiene en la mano.Getty Images

Normalmente, hablar de riqueza suele reducirse a una cifra de dinero, pero para la socióloga francesa Catherine Comet la clave está más en el origen que en la cantidad. Sus investigaciones sobre las élites económicas muestran que, a partir de un determinado nivel de ingresos, la diferencia ya no está tanto en cuánto se gana, sino en cómo se genera esa riqueza, una idea que ayuda a entender mejor cómo funcionan las grandes fortunas en la actualidad.

Esta es una de las principales conclusiones de la catedrática de Sociología en la Universidad París VIII. La investigadora sostiene que existe un punto de inflexión en torno a los 100.000 euros de ingresos anuales, ya que hasta esa cifra la mayor parte del dinero procede del trabajo, pero a partir de ahí las rentas del capital adquieren un peso cada vez mayor, tal y como es el caso de dividendos, acciones o fondos de inversión.

Para Catherine, este cambio marca una diferencia fundamental entre quienes viven principalmente de su salario y quienes comienzan a obtener una parte importante de sus ingresos gracias a su patrimonio. "A partir de 100.000 euros de ingresos al año, lo que cambia no es cuánto ganas, sino de dónde sale tu dinero", resume la socióloga en declaraciones recogidas por Le Monde. En otras palabras, el salario deja de ser la principal fuente de ingresos y el protagonismo pasa a las rentas del capital.

Un hombre sacando billetes de 100 euros de una cartera
  Un hombre sacando dinero de su cartera.Getty Images

Sobre la riqueza

Para la socióloga, hablar de "los ricos" tampoco es tan sencillo como parece. Considera que no forman un grupo homogéneo, sino que “se corresponden más bien con las características de un estrato social”. Además, distingue entre grandes empresarios fundadores, herederos de fortunas familiares y altos directivos que han alcanzado la cúspide de las grandes compañías. Todos ellos son perfiles que comparten poder económico, aunque con trayectorias muy diferentes.

La experta vincula el aumento de la concentración de la riqueza con dos grandes procesos: la creciente financierización de la economía desde los años ochenta y un giro político que favoreció políticas más beneficiosas para las grandes empresas y los grandes patrimonios. A su juicio, ambos factores han impulsado un sistema en el que el capital genera cada vez más riqueza para quienes ya poseen activos financieros.

El debate sobre quién puede considerarse rico sigue abierto y depende del criterio utilizado. En Francia, por ejemplo, el Observatorio de las Desigualdades sitúa el umbral de riqueza en el doble de la renta media disponible, unos 4.300 euros netos mensuales para una persona sola. Sin embargo, las investigaciones de Catherine Comet apuntan a que la verdadera diferencia no está únicamente en el nivel de ingresos, sino en el momento en que el patrimonio comienza a generar más dinero que el propio trabajo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Economía

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos