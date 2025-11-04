Va a un bar a comer, deja un poco de comida en el plato porque no puede más y lo que le dice la camarera clama al cielo

Una clienta de un restaurante ha compartido su estupefacción por lo que le dijo una de las camareras del local al ver que iba a dejar algo de comida en su plato.

"Necesito que me digáis si esto es normal, porque yo todavía lo estoy procesando. Me querían cobrar un suplemento por dejar comida en el plato en un restaurante. ¿Es o no es normal?", pregunta la usuaria de TikTok @martamoslares.

Según cuenta, todo le ocurrió en "un restaurante monísimo, súper bonito, la comida buenísima": "Pero es verdad que las raciones no eran grandes, eran enormes, tampoco nos avisó la camarera de que lo que estábamos pidiendo quizá era demasiado".

"Así que, cuando terminamos de comer, había gente que había acabado todo y otros como yo que habíamos dejado en el plato. Y cuando me ve la camarera me dice: 'Que sepas que dejar comida en el plato tiene un suplemento de cinco euros'. Le digo: 'Perdona, no es que quiera dejarlo, es que no puedo más'. Y me dice: 'Ya, pero es política del restaurante y si no te lo llevas tienes que pagar un suplemento", relata.

¿Esto tiene algún sentido?

La clienta subraya que "la cantidad que había dejado en el plato no era como para pedirlo para llevar": "Así que no tenía mucha lógica, pero no podía dejar nada en el plato, si no tenía que pagar cinco euros más. ¿Esto tiene algún sentido? Me quedé loca".

Dice que, al final, lo pidió para llevar en un tupper, pero el final fue el mismo que iba a tener en el restaurante: "Como lo que me había llevado era una porquería de cantidad, que no era ni un pincho, acabó yendo igualmente a la basura".

En los comentarios son muchos los que le han subrayado que eso es una práctica habitual en los buffets libres, pero la usuaria ha subrayado que todo ocurrió en un restaurante estándar pidiendo comida de la carta.

La clave, que esté indicado en algún lado

Para saber si el cobro es legal o no, la clave es si el restaurante indicaba en algún lado (cartel o la propia carta) que se cobraba ese suplemento. Eso es algo que la clienta afirma que no existía, por lo que el cobro no sería legal.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, "el empresario debe informar de forma clara y visible de cualquier precio, suplemento o condición antes de contratar".

Ese mismo documento "considera cláusulas abusivas aquellas que impongan al consumidor gastos por servicios no prestados o por causas no imputables al consumidor".