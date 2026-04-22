Va a un bar de Málaga, se pide un tercio y lo que le cobran está dejando a muchos boquiabiertos (para mal)

Cada vez es más habitual encontrarse un producto en un bar o restaurante en el que el precio está completamente desorbitado y fuera de mercado. Pasa desde un simple café solo hasta en una ración o en un menú del día.

Además, hoy en día y gracias a laos usuarios de las redes sociales como X, TikTok o Instagram, estos precios no tardan en llegar a las plataformas y ser difundidos para que otros internautas los conozcan. De hecho, es habitual encontrarse guías de establecimientos de ciudades de todo el mundo en las que se aconsejan ir a unos y evitar otros.

Una de las cuentas con más popularidad es la de SoyCamarero, el perfil del trabajador de la hostelería Jesús Soriano en el que se difunden multitud de historias, anécdotas, precios u ofertas de trabajo relacionadas con el sector. Algunas son positivas, mientras que otras son todo lo contrario.

En las últimas horas, ha difundido la cuenta de un bar que le ha mandado una persona con la que ha denunciado lo que puede llegar a costar un tercio de cerveza. "Un tercio en Málaga centro ¿cómo veis el precio?", ha preguntado. En la imagen se puede ver como una única cerveza le ha costado 5,90 euros.

Reacciones

El tuit se ha hecho viral y ha llegado a recibir más de un centenar de respuestas en pocas horas. Algunas son las siguientes: