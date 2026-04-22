Muestra este nuevo producto de Aldi y da mucho que hablar: hay opiniones para todos los gustos
El producto se ha hecho viral en X.
Las novedades en todo tipo de supermercados siempre suelen tener una gran acogida y dar que hablar en las diferentes plataformas. Pueden ser tanto a nivel de alimentación, con productos especiales propios de otros países que han sido traídos de forma temporal o permanente, pero también con novedades sorprendentes como esta última.
El usuario de X Cemigué, conocido como @darshains, ha provocado decenas de comentarios después de compartir en su perfil de esta red social una foto de lo que se ha encontrado al ir a comprar a un Aldi. El producto ha desconcertado a muchos otros internautas.
"Bueno y esto qué he visto en el Aldi es de puta coña ya", ha escrito el usuario. Su tuit se ha hecho viral desde el primer momento y en cuestión de pocas horas ya ha superado las 200.000 reproducciones, los 4.000 me gusta y los más de 300 compartidos.
Concretamente el producto que aparece en la instantánea es una cerveza proteica sin alcohol y sin gluten de la marca Karlsquell, que tiene el precio de una lata de 0,33 centilitros de 1,29 euros.
Reacciones a este producto
Los comentarios acerca de este producto no han tardado en llegar y hay mensajes de todo tipo, desde los más irónicos hasta otros que son en un tono mucho más serio. Algunos ejemplos que se pueden leer son los siguientes:
- "Mucho están tardando en sacar una versión de esa cerveza con sabor a pistacho".
- "Oye que por mí de locos pero si es sin alcohol me la pela".
- "Igual esa la pueden consumir personas a dieta y los diabéticos, que no lo sé, pero de ser así sería un producto interesante".
- "Necesito la versión con alcohol".
- "El mundo es más feliz".
- "Cómo vas a vender tal genialidad a 0% de alcohol".
- "Eso es porque no has visto el agua mineral proteica, el vino tinto con creatina y los riskettos con magnesio enriquecido".