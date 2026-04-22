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Muestra este nuevo producto de Aldi y da mucho que hablar: hay opiniones para todos los gustos
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Muestra este nuevo producto de Aldi y da mucho que hablar: hay opiniones para todos los gustos

El producto se ha hecho viral en X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Establecimiento de Aldi
Aldi vende una gofrera que te será muy útil en la cocinaGetty Images

Las novedades en todo tipo de supermercados siempre suelen tener una gran acogida y dar que hablar en las diferentes plataformas. Pueden ser tanto a nivel de alimentación, con productos especiales propios de otros países que han sido traídos de forma temporal o permanente, pero también con novedades sorprendentes como esta última.

El usuario de X Cemigué, conocido como @darshains, ha provocado decenas de comentarios después de compartir en su perfil de esta red social una foto de lo que se ha encontrado al ir a comprar a un Aldi. El producto ha desconcertado a muchos otros internautas. 

"Bueno y esto qué he visto en el Aldi es de puta coña ya", ha escrito el usuario. Su tuit se ha hecho viral desde el primer momento y en cuestión de pocas horas ya ha superado las 200.000 reproducciones, los 4.000 me gusta y los más de 300 compartidos.

Concretamente el producto que aparece en la instantánea es una cerveza proteica sin alcohol y sin gluten de la marca Karlsquell, que tiene el precio de una lata de 0,33 centilitros de 1,29 euros. 

Reacciones a este producto

Los comentarios acerca de este producto no han tardado en llegar y hay mensajes de todo tipo, desde los más irónicos hasta otros que son en un tono mucho más serio. Algunos ejemplos que se pueden leer son los siguientes:

  • "Mucho están tardando en sacar una versión de esa cerveza con sabor a pistacho".
  • "Oye que por mí de locos pero si es sin alcohol me la pela".
  • "Igual esa la pueden consumir personas a dieta y los diabéticos, que no lo sé, pero de ser así sería un producto interesante".
  • "Necesito la versión con alcohol".
  • "El mundo es más feliz".
  • "Cómo vas a vender tal genialidad a 0% de alcohol".
  • "Eso es porque no has visto el agua mineral proteica, el vino tinto con creatina y los riskettos con magnesio enriquecido".
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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