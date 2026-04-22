Muestra este nuevo producto de Aldi y da mucho que hablar: hay opiniones para todos los gustos

Las novedades en todo tipo de supermercados siempre suelen tener una gran acogida y dar que hablar en las diferentes plataformas. Pueden ser tanto a nivel de alimentación, con productos especiales propios de otros países que han sido traídos de forma temporal o permanente, pero también con novedades sorprendentes como esta última.

El usuario de X Cemigué, conocido como @darshains, ha provocado decenas de comentarios después de compartir en su perfil de esta red social una foto de lo que se ha encontrado al ir a comprar a un Aldi. El producto ha desconcertado a muchos otros internautas.

"Bueno y esto qué he visto en el Aldi es de puta coña ya", ha escrito el usuario. Su tuit se ha hecho viral desde el primer momento y en cuestión de pocas horas ya ha superado las 200.000 reproducciones, los 4.000 me gusta y los más de 300 compartidos.

Concretamente el producto que aparece en la instantánea es una cerveza proteica sin alcohol y sin gluten de la marca Karlsquell, que tiene el precio de una lata de 0,33 centilitros de 1,29 euros.

Reacciones a este producto

Los comentarios acerca de este producto no han tardado en llegar y hay mensajes de todo tipo, desde los más irónicos hasta otros que son en un tono mucho más serio. Algunos ejemplos que se pueden leer son los siguientes: